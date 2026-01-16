¡ØÅð·¡²¦¡Ù¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç7·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡¡ºÙÃ«²ÂÀµ¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢¿ÛË¬Éô½ç°ì¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç7·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅð·¡²¦¡Ù¤òÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ËÜºî¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÎÎßÀÑ²óÍ÷¿ô¤¬5²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢ÃÏ¹ö¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿Éü½²¤Î²½¿È¡Ê¤±¤·¤ó¡Ë¤¬¿ÀÏÃ¤ÎÎÏ¤ò¡ÖÅð¤ß¡×¿Ô¤¯¤·¤ÆÅ¨¤òÆ¤¤Ä¡¢Âç¿Íµ¤°ÛÇ½ÎÏ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¡ØÅð·¡²¦¡Ù¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂÔË¾¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°äÊª¡×¤ÎÅð·¡¤ò»Å»ö¤È¤¹¤ëÀÄÇ¯¡¦¹äÎÏÎË²Ï
¡¡¡ØÅð·¡²¦¡Ù¤Ï¡¢sanji-jiksong¤¬¼¹É®¤·¤¿¥¦¥§¥Ö¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢3B2S¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥Ö¥È¥¥¡¼¥ó¤¬¸¶ºî¡£À¤³¦³ÆÃÏ¤ËÆæ¤Î¡ÖÊè¡×¤¬½Ð¸½¤·¡¢¡ÖÊè¡×¤ÎÃæ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö°äÊª¡×¤¬½êÍ¼Ô¤Ë°ÛÇ½ÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸Û¤¤¼ç¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤ê¡ÖÊè¡×¤ÎÃæ¤Ç»à¤ÎÊ¥¤Ø¤ÈÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹äÎÏÎË²Ï¡Ê¤´¤¦¤ê¤¡¦¤ê¤ç¤¦¤¬¡Ë¤¬¡¢¡Ö°äÊª¡×¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¿¿¤Î¡ÈÅð·¡²¦¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤æ¤¯ÂçµÕÅ¾·à¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢´Ú¹ñ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡È£Ñ£×£Å£Ò¡É¤Î¡ØSHOW DOWN¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡ªQWER¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËYouTube¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î£´¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡£¥É¥é¥à¡¿¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥Á¥ç¥À¥ó¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Þ¥¼¥ó¥¿¡¢¥®¥¿¡¼¡¿¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ò¥Ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î¥·¥è¥ó¤Î£´Ì¾¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØDiscord¡Ù¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMANITO¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØT.B.H¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î´Ú¹ñYouTube MusicÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¥Ð¥ó¥É³Ú¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÙÃ«²ÂÀµ¡¢Áá¸«º»¿¥¡¢¿ÛË¬Éô½ç°ì¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö°äÊª¡×¤ÎÅð·¡¤ò»Å»ö¤È¤¹¤ëÀÄÇ¯¡¦¹äÎÏÎË²Ï¤òºÙÃ«²ÂÀµ¤¬±é¤¸¤ë¡£½ÉÅ¨¤Îæ«¤Ë¤è¤êÌ¿¤òÍî¤È¤·¤«¤±¤ë¤¬¡¢¡Ö¥«¥é¥¹¤Î°äÊª¡×¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ15Ç¯Á°¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤ËºÙÃ«¤Ï¡¢¡ÖËè²ó¥»¥ê¥ÕÎÌ¤¬Âô»³¡Ê¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ë¤¢¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÇ®¤ÎäÆ¡Ê¤³¤â¡Ë¤Ã¤¿¤ª¼Çµï¤Î¤ª±¢¤Ç¡¢Éü½²¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÎË²Ï¤¬¤¤¤¿Ì¤Íè¤Ç¡ÖÇË»º²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¶âÍ»ºâÈ¶¥Û¥ë¥È¥ó²È¤ÎÎá¾î¡¢¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¡¦¥Û¥ë¥È¥ó¤òÁá¸«º»¿¥¤¬Ì³¤á¤ë¡£Áá¸«¤Ï¡¢¡ÖÎË²Ï¤È´Ø¤ï¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤½¤ÎÃæ¿È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ò¡¢³Ú¤·¤¯¼ýÏ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼ýÏ¿Ãæ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÎË²Ï¤¬»ý¤ÄÅð·¡¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤Ë´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ»àÃÏ¡Ê¤·¤Á¡Ë¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂç´ë¶ÈTKBM¤Î²ñÄ¹¡¢Âç²Ï¸¶ÂÙÀ¯¡Ê¤ª¤ª¤¬¤ï¤é¡¦¤¿¤¤¤»¤¤¡Ë¤ò¿ÛË¬Éô½ç°ì¤¬±é¤¸¤ë¡£¿ÛË¬Éô¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ë´¶¾ð°ÜÆþ¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤ª¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ù¤Ê¥ä¥Ä¡¢°¤¤¥ä¥Ä¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÌòÊÁ¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î³Ú¶Ê¡ØSHOW DOWN¡Ù¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ê¡¢½é¤ÎÆüËÜ¸ì³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£QWER¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥Æ¡¼¥ÞÌ³¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö¡ØÅð·¡²¦¡Ù¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤È¤Æ¤â¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢½ª»Ï³Ú¤·¤¯À©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ³Ê¤äÊª¸ì¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ú¶Ê¤ä²Î»ì¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶½Ì£¿¼¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤ÈËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
