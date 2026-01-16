¡Ø¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È²ò¶Ø¡¡·ì¤À¤é¤±¤Î¶ä¤µ¤ó¡Ä·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¶äº²¡Ù¤Î´°Á´¿·ºî±Ç²è¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¡Ê2·î13Æü¸ø³«¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ì¤À¤é¤±¡ª¥¯¥Ê¥¤¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¶ä¤µ¤ó¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶äº²¡Ù¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡²Ð¤ÎÊ´¤¬Éñ¤¦ÌÔ²Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Û¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÉÔÅ¬¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¶ä»þ¡ÊCV¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇØ¸å¤Ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Îº¯À×¤ò»Ä¤·¡¢¿·È¬(CV¡§ºå¸ýÂç½õ)¤È¿À³Ú(CV¡§Å£µÜÍý·Ã)¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Éð´ï¤ò¼ê¤Ë¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤ä¡¢µÈ¸¶Åí¸»¶¿¤ò¤òÇØ¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄË±Àç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¥»¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¸«²¼¤í¤¹·î±Ó¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸òÀïÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¿À³Ú¤Î·»¡¦¿À°Ò¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êì¤òÃµ¤¹¸É»ù¡¦À²ÂÀ¤È¡¢¼ä¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ç¶õ¤ò¶Ä¤°µÈ¸¶¥È¥Ã¥×¤Î²Ö³¡¡¦ÆüÎØ¤ä¸¶ºî¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ë¤ä¿¿ÁªÁÈ¤Î»Ñ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ë±Àç¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¶ä»þ¤¬¾å¶õ¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó¤«¤«¤ë·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ä¡¢³Û¤Ë¥¯¥Ê¥¤¤¬»É¤µ¤êÎ®·ì¤¹¤ë¶ä»þ¤Î¥·¥å¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤Ê¤É¡¢Ç÷¤êÍè¤ëÀï¤¤¤Î¶ÛÇ÷´¶¤È¡Ø¶äº²¡Ù¤é¤·¤µ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯12·î¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶õÃÎ±Ñ½©»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÅ·¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â²°¤ÎºäÅÄ¶ä»þ¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹SF»þÂå·à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡19Ç¯6·î¤Ë´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×7300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢06Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÏ²¼Í·³ÔÅÔ»Ô¡¦µÈ¸¶¡£¡ÈÌë²¦¡ÉË±Àç¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëü»ö²°¤Î¶ä»þ¡¦¿·È¬¡¦¿À³Ú¤Î3¿Í¤Ç¡¢¸¶ºî»Ë¾åºÇ¤âÇ®¤¤¼î¶Ì¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦µÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û·ì¤À¤é¤±¡ª¥¯¥Ê¥¤¤¬»É¤µ¤Ã¤¿¶ä¤µ¤ó¡Ä¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¶äº²¡Ù¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡²Ð¤ÎÊ´¤¬Éñ¤¦ÌÔ²Ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢³Û¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÉÔÅ¬¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¶ä»þ¡ÊCV¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÇØ¸å¤Ë·ã¤·¤¤Àï¤¤¤Îº¯À×¤ò»Ä¤·¡¢¿·È¬(CV¡§ºå¸ýÂç½õ)¤È¿À³Ú(CV¡§Å£µÜÍý·Ã)¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Éð´ï¤ò¼ê¤Ë¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦»Ñ¤ä¡¢µÈ¸¶Åí¸»¶¿¤ò¤òÇØ¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄË±Àç¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¥»¥ë¤òÊÒ¼ê¤Ë¸«²¼¤í¤¹·î±Ó¤Î»Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸òÀïÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¿À³Ú¤Î·»¡¦¿À°Ò¡£
¡¡¡Ø¶äº²¡Ù¤Ï¡¢2003Ç¯12·î¤«¤é¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¶õÃÎ±Ñ½©»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢²Í¶õ¤Î¹¾¸Í¤òÉñÂæ¤Ë¡ÖÅ·¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°ÛÀ±¿Í¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤Ç¡¢²¿¤Ç¤â²°¤ÎºäÅÄ¶ä»þ¤È¤½¤ì¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹SF»þÂå·à¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡19Ç¯6·î¤Ë´°·ë¤·¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÎß·×7300ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ë¿Íµ¤ºîÉÊ¤Ç¡¢06Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ç¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¡¢¾®·ª½Ü¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¿··à¾ìÈÇ ¶äº² -µÈ¸¶Âç±ê¾å-¡Ù¤ÎÊª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÃÏ²¼Í·³ÔÅÔ»Ô¡¦µÈ¸¶¡£¡ÈÌë²¦¡ÉË±Àç¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¡¢¸÷¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤Î³¹¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ëü»ö²°¤Î¶ä»þ¡¦¿·È¬¡¦¿À³Ú¤Î3¿Í¤Ç¡¢¸¶ºî»Ë¾åºÇ¤âÇ®¤¤¼î¶Ì¤ÎÌ¾¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¦µÈ¸¶±ê¾åÊÓ¤ò´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤È¤·¤Æ±Ç²è²½¤¹¤ë¡£