Âç¿¹¸µµ®¡õµÆÃÓÉ÷Ëá¼ç±é¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤¬¡ØÂè46²ó¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤ÇÀµ¼°¾å±Ç¤Ø¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×
¡¡Âç¿¹¸µµ®¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë¤ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤¬À¤³¦»°Âç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ØÂè46²ó¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ù¤ÇÀµ¼°¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤ÉÂç¿¹¤ÈµÆÃÓ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡ÙBD½é²ó¸ÂÄê´°Á´ÈÇ¤Î¾ÜºÙ
¡¡¥Ý¥ë¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤È¤Ï¡Ä¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¦¥Ý¥ë¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1981Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍè¡¢SF¡¢¥Û¥é¡¼¡¢¥¹¥ê¥é¡¼¡¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²èº×¡£¥·¥Ã¥Á¥§¥¹¡¦¥«¥¿¥í¥Ë¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤ÈÊÂ¤Ö¡ÈÀ¤³¦»°Âç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¡¡Âè46²ó¤È¤Ê¤ëËÜ±Ç²èº×¤Ï2·î27Æü¡Á3·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜºî¤Ï¡¢´ÆÆÄ½µ´Ö¡Ê¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ËÉôÌç¤ËÀµ¼°¾·ÂÔ¡£ËÅç·½²ð´ÆÆÄ¤â¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¡¢·×3²ó¤ÎÉñÂæ°§»¢¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Ææ¤È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤¬åÌÌ©¤ËÁÈ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿·ë¾ë»á¤Ë¤è¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Ã»ÊÔ¾®Àâ½¸¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê»Å³Ý¤±¤ò»Ü¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¡£¼Ú¶â¤òÊú¤¨¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥É¥óÄì¤Ë¤¤¤¿·ÙÈ÷°÷¤Î¶Í»³¡ÊµÆÃÓ¡Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¥Ó¥ë¤Î·ÙÈ÷¼¼¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿ÎëÌÚ¡ÊÂç¿¹¡Ë¤È¡¢°ìÌë¤ÇÂç¶â¤¬²Ô¤²¤ë»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤ÎÀ¸ÇÛ¿®Ë½Ïª¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡È#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¢§Âç¿¹¸µµ®
¥Ý¥ë¥È±Ç²èº×¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡¢¤½¤·¤Æ¶Í»³¤µ¤ó¡¢¸µµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤«¤Ê¡£
»£±Æ¤¬ºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¾¯¤·»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ê¤È²û¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¡¢#¿¿Áê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢§µÆÃÓÉ÷Ëá
¥Ý¥ë¥È±Ç²èº×¤Ç¤Î¾å±Ç·èÄê¡¢ ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤âÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤¬³¤¤ò±Û¤¨¤ÆÆÏ¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎëÌÚ¡¦¶Í»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£ºîÉÊÆÃÍ¤Î¡Ø°ãÏÂ´¶¡Ù¤ä¡Ø¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡Ù¤¬¡¢¸þ¤³¤¦¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤É¤¦»É¤µ¤ë¤Î¤«¡£
»ä¼«¿È¤â¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¸«¤ë¤´Í½Äê¤ÎÊý¡¹¡¢¤É¤¦¤«¡¢°ì½Ö¤â¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤ëº¢¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Î¾Ð´é¤¬¡¢¾¯¤·¤À¤±°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ËÅç·½²ð¡¿´ÆÆÄ
À¤³¦»°Âç¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Ý¥ë¥È±Ç²èº×¤Ç¡Ö¡ô¿¿Áê¡×¤¬¤«¤«¤ë¡ª¡¡
¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ö#¿¿Áê¡×¤¬¡¢¤½¤·¤ÆÂç¿¹¸µµ®¤ÈµÆÃÓÉ÷Ëá¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤¬¡¢¤É¤¦ÆÏ¤¯¤«¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
