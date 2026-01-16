¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¹¶·â¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤ë¹ñ¡¡ÀÐÌý»º½ÐÎÌ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î3ÇÜ
¡ÊCNN¡ËÊÆ¹ñ¤Ï¡¢ÆÈºÛÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëº®ÌÂ¤¬¿¼¤Þ¤ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î¹¶·â¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤Ï¶áÇ¯¤ÇºÇ¤â¼åÂÎ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÀ¯¸¢¤òÅÝ¤·¤Æ¤«¤é¤ï¤º¤«2½µ´ÖÂ¤é¤º¤Ç¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎOPEC¡ÊÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡Ë²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ëÆ±¹ñ¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥é¥óÁ´ÅÚ¤ÇËÖÈ¯¤·¤¿¹³µÄ³èÆ°¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤¬¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤¿·ã¤·¤¤ÃÆ°µ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬°ú¤¤¤¿°ìÀþ¤ò±Û¤¨¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤¬¹¶·â¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·14Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤«¤É¤¦¤«¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¡Ö¾õ¶·¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Âè3°Ì¤ÎÀÐÌýËäÂ¢ÎÌ¤È¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î½ÅÍ×¤ÊÀÐÌýÍ¢Á÷Ï©¤Î°ì¤Ä¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¾Íè¤ò·Áºî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¤¥é¥ó¤ÎµðÂç¤ÊÀÐÌý»º¶È
OPEC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Î¸¶ÌýÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó4%¤òÀê¤á¤ë¡¢ÆüÎÌÊ¿¶ÑÌó320Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Î¸¶Ìý¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀ¤³¦Âè6°Ì¤Îµ¬ÌÏ¤À¡£À¤³¦Åª¤Ë¸·¤·¤¤À©ºÛ¤ò¼õ¤±¡¢Àøºß¸ÜµÒ¤¬Ãø¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¼ÂÀÓ¤È¤¤¤¨¤ë¡£À©ºÛ¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¤òÁà¶È¤·¡¢ÂçÉý¤ÊÃÍ°ú¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸¶Ìý¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÀøºß»ñ¸»¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¡£Æ±¹ñ¤ÎÀÐÌýËäÂ¢ÎÌ¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¼¡¤°2090²¯¥Ð¥ì¥ë¡£1Æü¤¢¤¿¤ê¤Î»º½ÐÎÌ¤Ï¡¢¥¤¥é¥ó¹ñ²¦¡Ê¥·¥ã¡¼¡Ë¤¬¼ºµÓ¤¹¤ëÁ°¤Î1970Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤ËÀ¸»º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüÎÌ650Ëü¥Ð¥ì¥ë¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£
¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥¤¥é¥óºÇÂç¤Î¸ÜµÒ¤ÏÃæ¹ñ¤À¡£ÊÆ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ðÊó¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Ï2024Ç¯¤Ë¥¤¥é¥ó¸¶Ìý¤Î¼Â¤Ë97%¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¡£Îà»÷ÅÀ¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥¤¥é¥ó¤â¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³°¹ñ¤ÎÀÐÌý²ñ¼Ò¤Î»ñ»º¤òÀÜ¼ý¤·¡¢¼«¹ñ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹ñÍ²½¤·¤¿²áµî¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¡£
ÀÐÌý´ØÏ¢´ë¶È¥·¥Ã¥È¥´¡¼¤Î¸µ²ñÄ¹¥ë¥¤¥µ¡¦¥Ñ¥é¥·¥ª¥¹»á¤Ï¡ÖÀÐÌý¤Î¶¡µëÅÓÀä¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¥¤¥é¥ó¤ÎÆ°¸þ¤Î¤Û¤¦¤¬ÀÐÌý»Ô¾ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ë¤«¤Ë½ÅÍ×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
¥¤¥é¥ó»º¸¶Ìý¤Î¶¡µë¤¬ÅÓÀä¤¹¤ë¶²¤ì¤«¤é¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ç¤ËµÞÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£14Æü¤Ë¤Ï1¥Ð¥ì¥ë61¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤ï¤º¤«1½µ´ÖÁ°¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ç¤ÎÀ¸»º¶¯²½¤òÌóÂ«¤·¡¢56¥É¥ë¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍâÆü¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¹¶·â¤Ïº¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï4%²¼Íî¡£60¥É¥ë¤òºÆ¤Ó²¼²ó¤Ã¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤ò¹¶·â¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ÏÂçÉý¤Ë¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¹¶·â¤Îµ¬ÌÏ¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÂÐ±þ¼¡Âè¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥é¥ó¤ÏË¾¤á¤ÐÀÐÌý»Ô¾ì¤Ë¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¹ñ¤Ï¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÎËÌÂ¦¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¤Î»ºÌý¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍ×¾×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ÏÀ¤³¦¤Î¸¶ÌýÀ¸»ºÎÌ¤ÎÌó5Ê¬¤Î1¤ËÁêÅö¤¹¤ë2000Ëü¥Ð¥ì¥ë¤Î¸¶Ìý¤¬ÄÌ¤ë¡£Æ±³¤¶®¤Ï¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¸¶Ìý¤òÍ¢Á÷¤¹¤ëÍ£°ì¤Î·ÐÏ©¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÐÌý»Ô¾ì¤ÏÆ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤¬ÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤é¡©
¥¤¥é¥ó¤ÏÀ©ºÛÂÐ¾Ý¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê·ÐºÑ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÌý¤Ï¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÁ´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«10¡Á15%¤òÀê¤á¤ë¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥é¥óÀ¯ÉÜ¤ÏºâÀ¯¤òÀÐÌý»º¶È¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÐÆþ¤ÎÈ¾Ê¬¤ò¸¶ÌýÍ¢½Ð¤«¤éÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀÐÌý¤Ï¸½À¯¸¢¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯¸¢¤¬¸òÂå¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊÆ¥Ô¥«¥ê¥ó¥°¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¤ÎÁÏ¶È¼Ô¥À¥ó¡¦¥Ô¥«¥ê¥ó¥°»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤è¤ê¤âÍ¥°Ì¤Ë¤¢¤ë¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÆÈºÛÀ¯¸¢¤Ï²áµî¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀÐÌý¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÊø²õ¤òµö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¤À¡£
¡Ö¾Íè¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶âÍ»¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼Âç¼ê¥Ç¥Ó¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ë¡¦¥°¥ê¡¼¥ó»á¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¸Â¤é¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï²òÊü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î¿·À¯¸¢¤¬À¾Â¦½ô¹ñ¤ËÍ§¹¥Åª¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¹ñ¡¹¤ËÀ©ºÛ²ò½ü¤òÆ¯¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤À¡£RBC¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¾¦ÉÊÀïÎ¬ÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥Ø¥ê¥Þ¡¦¥¯¥í¥Õ¥È»á¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ïº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤È¡¢¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤Î¸å¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤«¼¡Âè¤À¡×¡Ê¥¯¥í¥Õ¥È»á¡Ë
Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÀ¯¸¢¸òÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¹ñ±ÄÀÐÌý»º¶È¤Î»ÙÇÛ¸¢¤òÃ¯¤¬°®¤ë¤«¤È¤¤¤Ã¤¿À¯¸¢°Ü¹Ô¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¸¶Ìý»Ô¾ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¿·À¯¸¢¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤ß¤ì¤Ð¸¶Ìý²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤È²¼Íî¤Ë¹×¸¥¤·¤¦¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¸½ÆÈºÛÀ¯¸¢¤¬¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÁË¤ó¤Ç¤¤¿Æ©ÌÀÀ¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£