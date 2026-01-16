¶¦»ºÅÞ¡¦»Ö°ÌµÄÄ¹¡¡¼¡´ü½°±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤»¤º ¡ÖµÄÀÊ¤â¼¡¤ÎÊý¤Ë¡×
¶¦»ºÅÞ¤Î»Ö°ÌÏÂÉ×µÄÄ¹¤Ï16Æü¡¢¹ñ²ñ¤Ç²ñ¸«¤ò³«¤¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
»Ö°Ì»á¤Ï1993Ç¯½°µÄ±¡½éÅöÁª¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç11²óÏ¢Â³ÅöÁª¡£
1990Ç¯¤ËÅÞ¤Î½ñµ¶ÉÄ¹¡¢2000Ç¯¤Ë°Ñ°÷Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÅÞÎòÂåºÇÄ¹¤Î23Ç¯´Ö¡¢°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
»Ö°Ì»á¤ÏÉÔ½ÐÇÏ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°Ñ°÷Ä¹¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¤¤Ë¹ñÀ¯¤ÎÂåÉ½¤ÏÅÄÂ¼°Ñ°÷Ä¹¤À¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¤µ¡²ñ¤Ë¹ñ²ñ¤ÎµÄÀÊ¤â¼¡¤ÎÊý¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤ò ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅöÁ³¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»Ö°Ì»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤ÎÈ¯Å¸¡¢À¤¤ÎÃæ¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÅÞ¤ÎµÄÄ¹¿¦¤Ï°ú¤Â³¤Ì³¤á¤ë¤È¤·¤¿¡£