¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¤Þ¤¿¤âº¹ÊÌÈï³²¡¡£²Éô¤ËÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¤ÇÁê¼ê¥µ¥Ý¤¬º¹ÊÌ¥Á¥ã¥ó¥È¡õ¥Ð¥Ê¥ÊÈéÅê¤²Æþ¤ì
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½£Æ£×¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¿Í¼ïº¹ÊÌÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï£Ò¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬£±£´Æü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ£´²óÀï¤Ç£²Éô¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤Ë£²¡½£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¥¢¥ë¥Ð¥í¡¦¥¢¥ë¥Ù¥í¥¢´ÆÆÄ¤¬½é¤á¤Æ»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿»î¹ç¤À¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ö£Ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æº¹ÊÌÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥È¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Â¦¤Ï£±£µÆü¤ËÈóÆñ¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½£Ç£Ë¥Æ¥£¥Ü¡¼¡¦¥¯¥ë¥È¥ï¤Ï¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¡Ö¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò¤ä¤á¤í¡ª¡¡¤³¤ì¤ÏÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¤À¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥ó»æ¡Ö¥¢¥¹¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¸å¤Î¥Ó¥Ë¥·¥¦¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ð¥Ê¥Ê¤ÎÈé¤¬Åê¤²Æþ¤ì¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤âµ¯¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö³º¿ÍÊª¤ÎÆÃÄê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½èÊ¬¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¥¢¥ë¥Ð¥»¥Æ¤Ï£±£¶Æü¤Ë¡Ö¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ù¥ë¥â¥ó¥Æ¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤ÎËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÌë¤¬¶²¤í¤·¤¯¡¢ÃÑ¤º¤Ù¤¡¢¤½¤·¤ÆÈóÆñ¤¹¤Ù¤¿Í¼ïº¹ÊÌÅª¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ø¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÄË¤Þ¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿ÃÑ¤º¤Ù¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¼ÕºáÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£´¿´î¤ò¿å¤òº¹¤¹º¹ÊÌ¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£