°úÂà¤«¤é2¤«·î¡¢¸µ¾®·ë¤Î¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×¡¡NHKÃæ·Ñ¤Ç±Ç¤ê¡Ö¸½Ìò¤Î»þ¤è¤ê¡Ä¡×
ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê
¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÏÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÏ¢ÆüÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¡¢¤¹¤Ç¤Ë²£¹Ë¡¦Âç´Ø¤ËÌµÇÔ¤¬¤¤¤Ê¤¤ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¸µ¾®·ë¤¬NHKÁêËÐÃæ·Ñ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Æü¤Î¸ÞÆüÌÜ¡£ËëÆâ¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ±óÆ£¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¥Þ¥²¤ò·ë¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ¬¡£°úÂà¸å½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¾ì½êÃæ¤Ë¤Ï¹ñµ»´ÛÆâ¤Ë¤â¸½¤ì¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤¿»Ñ¤Ç»Å»ö¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÁêËÐ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢°úÂà¤«¤é2¤«·î¸å¤Î»Ñ¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸½Ìò¤Îº¢¤è¤ê¤â¡¢É½¾ð¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í!¡×
¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¤Û¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö±óÆ£¤¤¿¡¼!!¡¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!!¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤È½Ð¤¿¤¢¤¢¤¢±óÆ£¥¹¥Æ¥¡Á¡×
¡Ö±óÆ£¤ÎÎï¤·¤¤¤ª´é¤¬¤ä¤Ã¤È¡×
¡Ö±óÆ£¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¡×
¡¡35ºÐ¤ÎËÌ¿Ø¿ÆÊý¤Ï¡¢2013Ç¯3·î¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£ºÇ¹â°Ì¤Ï¾®·ë¤Ç¡¢¼ì·®¾Þ¤È´ºÆ®¾Þ¤ò1ÅÙ¡¢µ»Ç½¾Þ¤ò4ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
