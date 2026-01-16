Î©¤ÁÂà¤¶¯À©¼¹¹Ô¤Ç»à½ý»ö·ï¡¡¼¹¹Ô´±¤é¤Î°ÂÁ´¤É¤¦¼é¤ë¡©º£²ó¤ÏËÉÃÆËÉ¿Ï¥Á¥ç¥Ã¥ÃåÍÑ¤»¤º
¿ùÊÂ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç2026Ç¯1·î15Æü¡¢Î©¤ÁÂà¤¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤¿ºÛÈ½½ê¤Î¼¹¹Ô´±¤ÈÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¿¦°÷¤¬¡¢½»¿Í¤ÎÃË¤ËÊñÃú¤Ç»É¤µ¤ì¡¢»à½ý¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£
´í¸±¤òÈ¼¤¦¶¯À©¼¹¹Ô¤Î»Å»ö¤À¤¬¡¢¼¹¹Ô´±¤¬¶¯À©¼¹¹Ô¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢¤É¤ÎÄøÅÙ¸î¿È¤Î¤¿¤á¤ÎÈ÷¤¨¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£ÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤Ï¡¢º£²óÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¼¹¹Ô´±¤ÎÃËÀ¤Ï¡ÖËÉÃÆËÉ¿Ï¥Á¥ç¥Ã¥Åù¤ÏÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ø¤Î±ç½õ¿½ÀÁ¡×¤Ê¤É¤ÎÂÐ±þ
Ê£¿ôÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÝ¾Ú²ñ¼Ò¤Î¿¦°÷¤¬»àË´¡¢¼¹¹Ô´±¤â¶»¤ò»É¤µ¤ì¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£½»¿Í¤ÎÃË¤Ï¡Ö¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃË¤Ï»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡¢»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç¤âÁÜºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÅìµþÃÏºÛÁíÌ³²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï16Æü¡¢J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¶¯À©¼¹¹Ô¤Þ¤Ç¤ËºÄÌ³¼Ô¡Ê¶¯À©¼¹¹Ô¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¡Ë¤ÎÁÆË½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¿½¤·Î©¤Æ»þ¤ËºÄ¸¢¼Ô¤«¤é¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Û¤«¡¢¼¹¹ÔÁ°¤Î¡ÖºÅ¹ð¡×¤ÎºÝ¤Ë¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎºÄÌ³¼Ô¤Î¸ÀÆ°¡¢ÅÅÏÃ¤äÄó½Ð½ñÌÌ¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¸ÀÆ°¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾ðÊó¤«¤éÁí¹çÅª¤Ë´í¸±À¤òÈ½ÃÇ¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ø¤Î±ç½õ¿½ÀÁ¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ê£¿ô¿Í¤Î¼¹¹Ô´±¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¡¢ËÉÃÆËÉ¿Ï¥Á¥ç¥Ã¥¤äËÉ¿Ï¼êÂÞ¤ÎÍÑ°Õ¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤Ï¼¹¹Ô¸½¾ì¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦Î©²ñ¿Í¤ä¼¹¹ÔÊä½õ¼Ô¤Ê¤É¤È¶¦Í¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸½¾ì¤ËÎ×¤à¤È¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¶¯À©¼¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¼¹¹Ô´±¤¬Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¾õ¶·³ÎÇ§Ãæ¤À¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢
¡ÖÌÀ¤±ÅÏ¤·¤ÎºÝ¤Ë·Ù»¡¤Ø¤Î±ç½õÍ×ÀÁ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ËÉÃÆËÉ¿Ï¥Á¥ç¥Ã¥Åù¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×
¤È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢·Ù»¡¤Ë±ç½õ¤òµá¤á¡¢·Ù»¡¤È¤È¤â¤Ë¼¹¹Ô¸½¾ì¤òË¬¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢Åý·×¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅìµþÃÏºÛËÜÄ£¤Ç¤Ï¡ÖËè·î¿ô·ïÄøÅÙ¡×¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£