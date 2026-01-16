¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢Î©·û¡õ¸øÌÀ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë»ä¸«¡ÖÈ¿¸¶È¯¤ÇÅÅµ¤¤Îºî¤êÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª²ÖÈª¤Ê¿Í¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¡¡2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ëÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¼Â¶È²È¤Î¤Ò¤í¤æ¤¡ÊÀ¾Â¼ÇîÇ·¡Ë»á¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬2·î¤ËÉâ¾å¤¹¤ë½°±¡Áª¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡ÊÎ¬¾Î¡¦ÃæÆ»¡Ë¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¿·ÅÞÆâ¤Ë¤¤¤ë¡È¤ª²ÖÈª¤Ê¿Í¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¸«²ò¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û16Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤òÈ¯É½¤·ÌîÅÄ²ÂÉ§»á
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÎ©·û¤È¸øÌÀ¤¬¹çÊ»¤·¡ØÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡Ù¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÎ©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï¸µÍ¿ÅÞ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÃæÆ»Ï©Àþ¤òÃ´¤¨¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡£¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢Æ±»á¤Ï¡Ö¤¿¤À¡¢È¿¸¶È¯¤ÇÊª²Á¹â¤â·ù¤È¤¤¤¦ÅÅµ¤¤Îºî¤êÊý¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ª²ÖÈª¤Ê¿Í¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢À¯ºö¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤«¡©¤ª²ÖÈª¤Î¿Í¤¬Æ¨¤²½Ð¤·¤ÆÀ¯¸¢¤òÃ´¤¦¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¡©¤É¤Ã¤Á¤«¤Ê¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÈÈ¿¸¶È¯¡É¤Î»ÑÀª¤ò»ý¤ÄµÄ°÷¤ÎÂ¸ºß¤¬¸½¼ÂÏ©Àþ¤«¤é³°¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ä¸«¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆX¥æー¥¶ー¤«¤é¤Ï¡Ö¼«Ì±°Ý¿·vsÎ©·û¸øÌÀ¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡×¡ÖÈ¿¸¶È¯¡¦¸î·û¤ÏÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤ÆÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£È¿¸¶È¯¡¦¸î·û¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯ÅÞ¤¬Æó¤Ä¤â»°¤Ä¤â¤¢¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÃæÆ»¤òÌ¾¾è¤ë¤Ê¤é¡Ø·ù¤À¤±¤ÉÉ¬Í×¤ÊÁªÂò¡Ù¤ò°ú¤¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×Î¾ÂåÉ½¤Ï16Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¿·ÅÞ¤ÎÌ¾¾Î¤òÈ¯É½¤·¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ë¿·ÅÞÀßÎ©¤òÆÏ¤±½Ð¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡ÖÀ¸³è¼Ô¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢À¸³è¼Ô¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î»ëÅÀ¤Ç¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¡×¡Ö±¦¤Ë¤âº¸¤Ë¤â·¹¤«¤º¡¢½ÏµÄ¤òÄÌ¤·¤Æ²ò¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê»ÑÀª¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¡£Î¾»á¤Ï¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ä¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÀ¯ºö¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢19Æü¤Ë¹ËÎÎ¤ä´ðËÜÀ¯ºö¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
