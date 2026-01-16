Á´¹ñ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤Ä¤Ê¤°¾Ð´é¤ÎÎØ¡ª¿¹±ÊÀ½²Û¤Î¡È1¥Á¥ç¥³ for ¥¹¥Þ¥¤¥ë¡É¤¬Â£¤ë¡ÖSmile Sweets Project¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë ¥¹¥¤ー¥Ä ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤È¤Ï¡©¡Ú¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó2026¡Û
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡£Åìµþ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢ÅìËÌ¡¢ÃæÉô¡¢´ØÀ¾¡¢Ãæ¹ñ¡¢¶å½£¤ÎÍÌ¾Å¹¡¦ÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¿¹±ÊÀ½²Û¤Î¡Ö1¥Á¥ç¥³ for 1¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤È¥³¥é¥Ü¡£¤³¤ÎÅß¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÁ´ËÆ¤È¡¢¾ÜºÙ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅìµþÅÔ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¡ÛRyoura¡Ê¥ê¥ç¥¦¥é¡Ë
¡ÚÅìµþÅÔ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Û¥Ç¥êー¥âÅìµþ¥«¥Õ¥§¡¡¥Ç¥êー¥âÂç´ÝÅìµþÅ¹
¡ÚËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¡Û²Û»Ò¹©Ë¼¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê
¡ÚµÜ¾ë¸©¡¦Âçºê»Ô¡Û¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥×¥í¥à¥Êー¥É
¡Ú·²ÇÏ¸©¡¦¹âºê»Ô¡ÛL'atelier it¡£¡Ê¥é¥È¥ê¥¨¥¤¥Ã¥È¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¡Ûenough¡Ê¥¤¥Ê¥Õ¡Ë
¡ÚÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¡ÛSeiichiro,NISHIZONO¡Ê¥»¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¥Ë¥·¥¾¥Î¡Ë¡¡Time Out Market OsakaÅ¹
¡Ú²¬»³¸©¡¦ÁÒÉß»Ô¡Û¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥ª¥¯¥µ¥ê¥¹
¡ÚÊ¡²¬¸©¡¦Ê¡²¬»Ô¡Û¥Ñ¥ó¥·¥ê¥ª
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Ê¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óºÅ»ö¡Ë
¡ÚËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¡Û²Û»Ò¹©Ë¼¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê¡¡¡Ø¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é2026´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹¡¡ÂçÄÌ´Û9³¬ºÅ»ö¾ì¡×¡Ù
¡Ú°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¡ÛSeiichiro,NISHIZONO¡Ê¥»¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¥Ë¥·¥¾¥Î¡Ë¡¡¡Ø2026 ¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é ～¥·¥ç¥³¥éÂç¹¥¤¡ª～¡¡¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä10³¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡Ù
ÈÎÇä´ü´Ö
2026Ç¯1·î16(¶â)～2026Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)
¢¨Seiichiro,NISHIZONO¡Ê¥»¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¥Ë¥·¥¾¥Î¡Ë¡¡¤Î¡Ö¥é¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Î¤ß¡¢2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤Î¡Ø2026 ¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é ～¥·¥ç¥³¥éÂç¹¥¤¡ª～¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥Ó¥åー¡Ù¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ9¿Í¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¡Ö1¥Á¥ç¥³ for 1¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ªSmile Sweets Project¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë ¥¹¥¤ー¥Ä ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤È¤Ï¡©
¡Ö1¥Á¥ç¥³ for 1¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤È¤Ï¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¤¬2008Ç¯¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹³èÆ°¤Ç¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¸¶ÎÁ¡Ö¥«¥«¥ª¡×¤¬ºî¤é¤ì¤ë¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¶µ°é´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¼«Î©¤¬Æñ¤·¤¯»Ò¤É¤â¤¬Æ¯¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö1¥Á¥ç¥³ for 1¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Ï¡Ø¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤â¡¢¥«¥«¥ª¤Î¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡£¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¥¬ー¥Ê¤Ê¤É¥«¥«¥ª¤Î¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é´Ä¶¤Î²þÁ±¤ä»ùÆ¸Ï«Æ¯ÌäÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤Þ¤¿¡¢¥«¥«¥ªÇÀ²È¤Î¼ýÆþ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹Ô¤¦´óÉÕ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¾¦ÉÊ¹ØÆþ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬´óÉÕ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤ªµÒÍÍ»²²Ã·¿¤Î»Ù±ç³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö1¥Á¥ç¥³ for 1¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¡¢Á´¹ñ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¡Ö1¥Á¥ç¥³ for 1¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡£¡ÖSmile Sweets Project¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë ¥¹¥¤ー¥Ä ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¤Î¡Ø¥Àー¥¹¡Ù¡¢¡Ø¾®»Þ¡Ù¡¢¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤È¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¿¹±Ê¾¦»ö¤Î¶ÈÌ³ÍÑ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¸¶ÎÁ¤ò°ìÉô»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡ª
Ã¯¤â¤¬°ìÅÙ¤Ï¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡¢¡Ø¥Àー¥¹¡Ù¤ä¡Ø¾®»Þ¡Ù¤ä¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡ª ¤½¤ó¤Ê¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë»Ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¤ー¥Ä¤È°ì½ï¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ryoura¡Ê¥ê¥ç¥¦¥é¡Ë¡¡¡ÚÅìµþÅÔ¡¦À¤ÅÄÃ«¶è¡Û¡Ø¾®»Þ¡Ù¤Î¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥±ー¥¡Öbrindille¡Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥æ¡Ë¡×
¡Ø¾®»Þ¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥Á¥¬¥Èー¡Öbrindille¡Ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£ー¥æ¡Ë¡×¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¡¢¥«¥«¥ª¤Î¼Â¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Æî¹ñ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¾®»Þ¤È¥á¥ì¥ó¥²¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¡ª ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¤òºî¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÌ£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¿·¤·¤¤Ì£¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ëRyoura¡Ê¥ê¥ç¥¦¥é¡Ë¤Î¿ûËô¥·¥§¥Õ¤¬¡¢Ç»¸ü¤Ç½Å¤¿¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¤ò¡¢·Ú¤ä¤«¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¶þ»Ø¤ÎÌ¾Å¹¡ÖRyoura¡Ê¥ê¥ç¥¦¥é¡Ë¡×¡£ÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤ÎÍÑ²ì±Ø¤«¤éÅÌÊâ¿ôÊ¬¤Î¾¦Å¹³¹ÄÌ¤ê¤Ë¤¢¤ê¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ëー¤Î³°´Ñ¤¬³¹¤Ë¤È¤±¹þ¤ß¡¢¤ª²Û»Ò¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¤Ç¤¹¡£
¿ûËô¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥«¥«¥ªÀ¸»º¼Ô¤µ¤ó¤ä¥«¥«¥ª¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËËÍ¤é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢²¿¤Ç¤â¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â¶È³¦¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê½õ¤±¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
About Shop
Ryoura
ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÍÑ²ì£´ÃúÌÜ£²£¹－£µ
±Ä¶È»þ´Ö¡§12¡§00～17¡§00
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË¡¦¿åÍË(ÉÔÄêµÙ)
¤ªÅ¹ Instagram¡§@ryoura_1021
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ Instagram¡§@ryosuke_sugamata
¡Ö¥Ç¥êー¥â¡×¡ÚÅìµþÅÔ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¡Û¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤òÌ£¤ï¤¦¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×
¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¥Ñ¥Õ¥§¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÃã¿§¤ÈÇò¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¡£¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Î¥ß¥ë¥¯¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¡£¥é¥à¥ìー¥º¥ó¤Î¥¢¥¤¥¹¤â¾åÉÊ¤ÇÂç¿Í¤ÎÌ£¡£¥Ñ¥Õ¥§¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª ¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢Ã¯¤¬¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤È»×¤¨¤ëÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È¸ì¤ë¡Ö¥Ç¥êー¥â¡×¤Î¹¾¸ý¥·¥§¥Õ¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÌ£¤ï¤¦¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Ç¤â¤¢¤ë¹¾¸ý¥·¥§¥Õ¤¬Î©¤Á¾å¤²¡¢Èþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ç¥êー¥â¡×¥Ö¥é¥ó¥É¡£º£¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ±Ø¤«¤é¤¹¤°¤Î¡Ö¥Ç¥êー¥âÅìµþ¥«¥Õ¥§ ¥Ç¥êー¥âÂç´ÝÅìµþÅ¹¡×¤À¤±¡£
¹¾¸ý¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÄÌ¤·¤¿¥«¥«¥ª»ºÃÏ¤Î»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³§¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ë¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤³¤Î´ë²è¤Ë»¿Æ±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
About Shop
¥Ç¥êー¥âÅìµþ¥«¥Õ¥§¡¡¥Ç¥êー¥âÂç´ÝÅìµþÅ¹
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ1-9-1 Âç´ÝÅìµþÅ¹ 4F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
ÄêµÙÆü¡§Âç´ÝÅìµþÅ¹¤Ë½à¤º¤ë
¤ªÅ¹ Instagram¡§@de_limmo
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ Instagram¡§@eguchikazuaki
¡Ö²Û»Ò¹©Ë¼¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê¡×¡ÚËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¡Û¡Ø¾®»Þ¡Ù¤È¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¾®»Þ¤Î¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×
¡Ø¾®»Þ¡Ù¤È¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¾®»Þ¤Î¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¥Ý¥Ã¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾Æ¤²Û»Ò¡£ ËÌ³¤Æ»»º¾®Çþ¡Ô¤¤¿¤Û¤Ê¤ß¡Õ¡Ô½Õ¤èÎø¡Õ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¼ê¿¥¤ê¤Î¤µ¤¯¤µ¤¯¤Î¥Ñ¥¤¤Ë¡¢¡Ø¾®»Þ¡Ù¤È¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥Õ¥ëー¥Ä¹á¤ë¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¡Ö²Û»Ò¹©Ë¼¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤Ë»È¤¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿»þ¤Ë¥«¥«¥ª¤¬¤â¤Ä¼«Á³¤Ê¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤äËÌ³¤Æ»»º¤ÎÁÇºà¤Ë¡¢¡Ø¾®»Þ¡Ù¤ä¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¹á¤ê¤ä¿©´¶¤ä¤¯¤Á¤É¤±¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎJR»¥ËÚ±Ø¤«¤é¼Ö¤ÇÌó15Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡Ö²Û»Ò¹©Ë¼¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂç¤ÎÍÎ²Û»Ò¥³¥ó¥¯ー¥ë¤ÇÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨É×ÉØ¤¬±Ä¤à¡¢ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡£¤³¤À¤ï¤ê¤ÎËÌ³¤Æ»»º¤ÎÁÇºà¤òÃæ¿´¤Ëºî¤ê¾å¤²¤ë¡¢²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥±ー¥¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾®»Þ¤Î¥Á¥ç¥³¥Ñ¥¤¡×¤Ï¡ÖÍÎ²Û¹©Ë¼¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê¡×¤Î¤ªÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é2026´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹¡Ù¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡ª »¥ËÚ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤Á¤é¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¿û¸¶¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡Ö1¥Á¥ç¥³ for 1¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÈùÎÏ¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢»¥ËÚ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦»ä¤¿¤Á¤â¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡×
About Shop
²Û»Ò¹©Ë¼¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÅì¶èËÌ£²£¶¾òÅì£·ÃúÌÜ£²－£²£´
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~18:00
ÄêµÙÆü¡§·î¡¢²ÐÍËÆü/Âè3ÆüÍËÆü
¤ªÅ¹ Instagram¡§@marianna.patisserie
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ Instagram¡§@mammy.suga
ºÅ»ö¾ðÊó
¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é2026´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹¡¡ÂçÄÌ´Û9³¬ºÅ»ö¾ì¡¡¡Ö²Û»Ò¹©Ë¼¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê¡×
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)～2·î15Æü(Æü)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30~19:30
ÄêµÙÆü¡§´Ý°æº£°æ»¥ËÚËÜÅ¹¤Ë½à¤º¤ë
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥µ¥í¥ó¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é 2026¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥×¥í¥à¥Êー¥É¡×¡ÚµÜ¾ë¸©¡¦Âçºê»Ô¡Û¡Ø¾®»Þ¡Ù¤È¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤È¡Ø¥Àー¥¹¡Ù¤òÊú¤¨¤¿¥¥åー¥È¤Ê¥Í¥³¥±ー¥
¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥×¥í¥à¥Êー¥É¡×¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Í¥³¥±ー¥¤«¤é¡¢¡Ø¾®»Þ¡Ù¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¥ß¥±¡×¡¢¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò»ý¤Ã¤¿¡ÖÃã¥È¥é¡×¡¢¡Ø¥Àー¥¹¡Ù¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥Ð¥È¥é¡×¡¢¤Î3¼ï¤Î¥±ー¥¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª ¡ÖÇ¯Âå¤òÌä¤ï¤º¤É¤ó¤ÊÊý¤Ç¤â¡¢¸«¤Æ¿©¤Ù¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥±ー¥ºî¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¸ì¤ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥×¥í¥à¥Êー¥É¡×¤ÎÀÐ»³¥·¥§¥Õ¡£3¼ï¤Î¥·¥ç¥³¥é¤Î¥àー¥¹¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥«¥«¥ª¤Î¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤ä¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¡¢¥Õ¥£¥ä¥ó¥Æ¥£ー¥Ì¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡¢¤ª²Û»Ò¤ò»ý¤Ä¥Í¥³¤Î»Ñ¤¬°¦¤é¤·¤¤°ìÉÊ¡£
µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¤ÎJR¸ÅÀî±Ø¤«¤éÅÌÊâ18Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥×¥í¥à¥Êー¥É¡×¡£ÀçÂæ¤ÎÌ¾Å¹¡Ö¥«¥º¥Î¥ê¥¤¥±¥À¡×¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÀÐ»³¥·¥§¥Õ¤¬¡¢2022Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡£¤ªÅ¹¤Î·úÊª¤Ï¡¢Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤¢¤ë·úÊª¤ÏÉ÷¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ»³¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¤ª²Û»Ò¤òÄÌ¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤ë¿¹±ÊÀ½²Û¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢ÈùÎÏ¤Ê¤¬¤éÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
About Shop
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥×¥í¥à¥Êー¥É
µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¸ÅÀî¼·ÆüÄ®£³－£±£° Êì²° 3
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡¦¿åÍËÆü
¤ªÅ¹ Instagram¡§@patisseriepromenade
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ Instagram¡§@noriyuki_ishiyama
L¡Çatelier it¡£¡Ê¥é¥È¥ê¥¨¥¤¥Ã¥È¡Ë¡Ú·²ÇÏ¸©¡¦¹âºê»Ô¡Û¡Ø¾®»Þ¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¤¬¹á¤ë¡¡¡Ö¥¹¥êー¥ë¡×
¡Ø¾®»Þ¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥êー¥ë¡×¤Ï¡¢¡Ø¿¹±Ê¥ß¥ë¥¯¥¥ã¥é¥á¥ë¡Ù¤«¤éÈ¯ÁÛ¤òÆÀ¤¿¥×¥Á¥¬¥Èー¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¥ß¥ë¥¯´¶¤Î¤¢¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¡¢Í¥¤·¤¯Á´ÂÎ¤òÊñ¤à²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¾®»Þ¤Î¥µ¥¯¥Ã¤È¤·¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¡ÖÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï»È¤ï¤º¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¥Ñー¥Ä¤òÆó¤Ä»È¤Ã¤ÆÌ£¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡×¤È¡ÖL¡Çatelier it¡£¡Ê¥é¥È¥ê¥¨¥¤¥Ã¥È¡Ë¡×¤Î°ËÆ£¥·¥§¥Õ¤ÏÀâÌÀ¡£¥¥ã¥é¥á¥ë¥·¥ç¥³¥é¤ÎÃ¸¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥àー¥¹¤Ë¡Ø¾®»Þ¡Ù¤¬±Ç¤¨¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¤ÎJR¹âºê±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Î±ØÁ°¤Ë¤¢¤ë¡¢¡ÖL¡Çatelier it¡£¡Ê¥é¥È¥ê¥¨¥¤¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢2023Ç¯4·î¤ËÉ×ÉØ¤Ç¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡£Èþ¤·¤¯Í¾±¤¤Î¤¢¤ë¥±ー¥¤ä¾Æ¤²Û»Ò¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
°ËÆ£¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¿¹±ÊÀ½²Û¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¡¢1¥Á¥ç¥³ for 1¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Î³èÆ°¤òÃÎ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»²²Ã¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
About Shop
L¡Çatelier it¡£¡Ê¥é¥È¥ê¥¨¥¤¥Ã¥È¡Ë
·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô±ÉÄ®£±£µ－£±£µ NOA¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó 1－C
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~18:00
ÄêµÙÆü¡§¿åÍËÆü¡¢ÌÚÍËÆü
¤ªÅ¹ Instagram¡§@latelier_it
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ Instagram¡§@kengo_ittttt
¥Ñ¥Õ¥§¤¬¿Íµ¤¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥óenough¡Ê¥¤¥Ê¥Õ¡Ë¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¡ÛÁÇºà¤ÎÄ´ÏÂ¤ò³Ú¤·¤à¥Ñ¥Õ¥§¡Öseasonal parfait chocolat -¥·¥ç¥³¥é¡¡»³Ü¥¡¡´»µÌ-¡×
¡Ø¾®»Þ¡Ù¤È¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡Öseasonal parfait chocolat -¥·¥ç¥³¥é¡¡»³Ü¥¡¡´»µÌ-¡×¡£Ç»¸ü¥·¥ç¥³¥é¤ò¼çÌò¤Ë¡¢»³Ü¥¤Î»É·ã¤È´»µÌ¤Î¹á¤ê¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È»ÀÌ£¤¬´ÅÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»È¤¦¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¹á¤ê¤ä¸ÄÀ¡¢¸ýÍÏ¤±¤ä¿©´¶¤¬³è¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÇºà¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤ë¤³¤ÈºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¸ì¤ëÉí¼Æ¥·¥§¥Õ¤¬¡¢¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤ò¼çÌò¤Ë¿ø¤¨¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¤Ë¡¢¹á¤ê¤ÎÁØ¤È¾¯¤·¤Î°Õ³°À¤Ç¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤°ãÏÂ´¶¤òÅº¤¨¤¿°ìÇÕ¡£
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¤ÎËÜ»³±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡¢Éí¼Æ¥·¥§¥Õ¤¬¼«¤é¸·Áª¤·¤¿¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥ï¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¡Öenough¡Ê¥¤¥Ê¥Õ¡Ë¡×¡£µ¨Àá¤´¤È¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¤Î´¶À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Á¡ºÙ¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
Éí¼Æ¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡Öºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸»º¼Ô¤Ë´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤ëµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£´Ø¤ï¤ì¤ë¾ì¤È´¶¤¸¡¢»²²Ã¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
About Shop
enough
°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èËöÀ¹ÄÌ£³ÃúÌÜ£²£° ËöÀ¹ÄÌÂè°ì¥Ó¥ë 2F
±Ä¶È»þ´Ö
¥é¥ó¥Á¡§12:00～15:00 ¡Ê2or3ÉôÀ©¡Ë
¥«¥Õ¥§¡§15:00～18:00¡ÊL.O.17:00¡Ë
¥Ç¥£¥Êー¡§17:00～22:00¡ÊL.O.21:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍËÆü¡¢¿åÍËÆü
¤ªÅ¹ Instagram¡§@enough_nagoya
Seiichiro,NISHIZONO¡Ê¥»¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¥Ë¥·¥¾¥Î¡Ë¡ÚÂçºåÉÜ¡¦Âçºå»Ô¡Û¡Ø¾®»Þ¡Ù¤È¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤È¡Ø¥Àー¥¹¡Ù¤Î3¼ï¤ò»È¤Ã¤¿¤¼¤¤¤¿¤¯¥Ñ¥Õ¥§¤È¡¢ÂçºåËüÇî¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¥é¥ß¥ó¥È¥ó¡×¤Î¡Ø¥Àー¥¹¡Ù¥¢¥ì¥ó¥¸¤Î2¼ï¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡ª
¡ÖSeiichiro,NISHIZONO¡Ê¥»¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¥Ë¥·¥¾¥Î¡Ë¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä¤¬2ÉÊÅÐ¾ì¡ª ¤Þ¤º¤Ï¡¢Time Out Market OsakaÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Öµ¨Àá¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ñ¥Õ¥§¡¡～All stars～¡×¡£Ì´¤Î¡ÖAll stars¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ø¾®»Þ¡Ù¤È¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤È¡Ø¥Àー¥¹¡Ù¤¬¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡£¡Ö¥é¥º¥Ù¥êー¤Î»ÀÌ£¤È¿§¹ç¤¤¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡¢»Ò¶¡¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡ÖSeiichiro,NISHIZONO¡Ê¥»¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¥Ë¥·¥¾¥Î¡Ë¡×¤ÎÀ¾±à¥·¥§¥Õ¤ÏÀâÌÀ¡£
2ÉÊÌÜ¤Ï¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Î¡Ø2026 ¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é ～¥·¥ç¥³¥éÂç¹¥¤¡ª¡Ù¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥ß¥ó¥È¥ó¡×¡£Âçºå´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¥é¥ß¥ó¥È¥ó¤¬¡¢¿¹±Ê¾¦»ö¤µ¤ó¤Î¥³¥³¥¢¤È¿¹±ÊÀ½²Û¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Àー¥¹¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ª¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Ã¤È¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥«¥«¥ª¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤òÃæ¿´¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤ÎÀ¾±à¥·¥§¥Õ¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖSeiichiro,NISHIZONO¡Ê¥»¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¥Ë¥·¥¾¥Î¡Ë¡×¡£2025Ç¯3·î¤Ë³«¶È¤·¤¿Time Out Market Osaka¤Ë¿·¤¿¤Ë¥Ñ¥Õ¥§ÀìÌçÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥§¤ÏTime Out Market OsakaÅ¹¤À¤±¤Ç¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÂÄê¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
À¾±à¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡ÖÉáÃÊ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò»ÈÍÑ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¡¢ËÍ¤é¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ÇÆñ¤·¤¤¥«¥«¥ª»ºÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´î¤Ó¤ò´Ô¸µ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤¤»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
About Shop
Seiichiro,NISHIZONO ¡Ê¥»¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¥Ë¥·¥¾¥Î¡ËTime Out Market OsakaÅ¹
ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÂç¿¼Ä®£µ－£µ£´ Grand Green Osaka South Building ¡¡Time Out Market Osaka¡¡B1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~23:00
ÄêµÙÆü¡§Time Out Market Osaka¤Ë½à¤º¤ë
¤ªÅ¹ Instagram¡§@seiichironishizono
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ Instagram¡§@seiichiro.nishizono.chef
ºÅ»ö¾ðÊó
2026 ¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é ～¥·¥ç¥³¥éÂç¹¥¤¡ª
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä £±£°³¬¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¡¡¡ÖSeiichiro,NISHIZONO ¡Ê¥»¥¤¥¤¥Á¥í¥¦¥Ë¥·¥¾¥Î¡Ë¡×
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～2·î14Æü(ÅÚ)
¢¨2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¤Î¡Ø2026 ¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é ～¥·¥ç¥³¥éÂç¹¥¤¡ª～¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥Ó¥åー¡Ù¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00~20:00
ÄêµÙÆü¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ë½à¤º¤ë
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¢¥àー¥ë¡¦¥Ç¥å¡¦¥·¥ç¥³¥é¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥ª¥¯¥µ¥ê¥¹¡Ú²¬»³¸©¡¦ÁÒÉß»Ô¡Û¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤¬¾Æ¤²Û»Ò¤Ë¡ª¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¥¢¥àー¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×
¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¹á¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¾Æ¤²Û»Ò¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¥¢¥àー¥ë¥·¥ç¥³¥é¡×¡£¿¹±Ê¾¦»ö¤µ¤ó¤Î¥·¥ç¥³¥é¥Þ¥Ë¥å¥Õ¥¡¥¯¥Á¥åー¥ë¤Î¥¯¥ì¥ªー¥ë¤È¥Ìー¥Ù¥ì¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤È¥×¥é¥ê¥Í¥Î¥ï¥¼¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤ò¾è¤»¤Æ»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÅÓÃæ¤ÇË°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§À¸ÃÏ¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤ÁÇºà¤òº®¤¼¹þ¤ß¡¢°ì¤Ä¿©¤Ù¤¿¤È¤¤ÎËþÂ´¶¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È°þ»³¥·¥§¥Õ¤ÏÀâÌÀ¡£¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¿©´¶¤â³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô±ºÅÄ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥ª¥¯¥µ¥ê¥¹¡×¤Ï¡¢ÁÒÉß¤ÎÃÏ¤Ç10Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¡£ºî¤êÎ©¤Æ¤Î»®À¹¤ê¥Ç¥¶ー¥È¤äÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥§¤ä¡¢¤À¤ë¤Þ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¢ー¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥±ー¥¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
°þ»³¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥«¥«¥ª»ºÃÏ¤ÎÇÀ²È¤ÎÊý¤ä»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌòÎ©¤Ä´óÉÕ¤Ê¤É¡¢ÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¿¹±ÊÀ½²Û¤µ¤ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò°ã¤¦³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¥«¥«¥ª¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¶È³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
About Shop
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥êー¥ª¥¯¥µ¥ê¥¹
²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô±ºÅÄ£±£µ£±£±－£±£³
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00~18:00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¤ªÅ¹ Instagram¡§¡÷p_oxalis
¥Ñ¥ó¥·¥ê¥ª¡ÚÊ¡²¬¸©¡¦Ê¡²¬»Ô¡ÛÂçÃÏ¤Î½÷¿À¥¬¥¤¥¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Âç¿Í¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¥¬¥¤¥¢¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸Ì¿¤ò°é¤àÂçÃÏ¤Î½÷¿À¥¬¥¤¥¢¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¥¬¥¤¥¢¡¦¥É¥¥¡¦¥·¥ç¥³¥é¡×¡£¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£Ç»¸ü¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤È¥«¥«¥ª¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ë¥«¥·¥¹¥¸¥§¥éー¥È¤ò½Å¤Í¤¿Âç¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£¡ÖÉáÃÊ»È¤¦¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¥«¥«¥ª¤Î»ºÃÏ¡¦ßäÀùÅÙ¡¦¥«¥«¥ªÊ¬¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇ¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¾®»Þ¡Ù¤Î¿©´¶¤È¡Ø¥«¥ì¡¦¥É¡¦¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Î¾å¼Á¤Ê¹á¤ê¤ò¼çÌò¤È¤·¤Æ³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢ÇÛÃÖ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¾¾Èø¥·¥§¥Õ¤ÏÀâÌÀ¡£¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¿©´¶¤ä¥«¥«¥ª¤ÎÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬»ÔÃÏ²¼Å´¶õ¹ÁÀþ¤ÎÅâ¿Í±Ø¤«¤éÊâ¤¤¤Æ¤¹¤°¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥ó¥·¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤ä¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤¬¿Íµ¤¤Î¥Ñ¥Õ¥§ÀìÌçÅ¹¡£SNS¤Ç¤âº£ÏÃÂê¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¾¾Èø¥·¥§¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡Ö¥«¥«¥ª»ºÃÏ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÀ¸»º¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ø¶Ã¤¤È´î¤Ó¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤´ë²è¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª²Û»ÒÊ¸²½¤Ø¤Î·É°Õ¤ò»ý¤ÁÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¿¹±ÊÀ½²Û¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤â¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
About Shop
¥Ñ¥ó¥·¥ê¥ª
Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¹õÌç£¸－£±£µ
±Ä¶È»þ´Ö
Ãë¤ÎÉô¡§13:00~18:00
Ìë¤ÎÉô¡§18:00~22:30
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¤ªÅ¹ Instagram¡§@pinsirio
¡Ö1¥Á¥ç¥³ for 1¥¹¥Þ¥¤¥ë¡×¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢º£¤·¤«¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥¹¥¤ー¥Ä¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä¤Ï1¸Ä¤Ë¤Ä¤10±ß¤¬¥«¥«¥ª¤Î¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù±ç¤Ë»È¤ï¤ì¤Þ¤¹¡ª º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¥«¥«¥ª¤Î¹ñ¡¹»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ð´é¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
