¿Íµ¤ÊÆÇÐÍ¥¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿Ì¾Í¥¤«¤é¥ê¥Æ¥¤¥¯µñÈÝ¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¡©¤ß¤ó¤Ê¤Î»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×
¡¡ÇÐÍ¥¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥â¥ó¤¬¡¢±Ç²è¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¯¥¿¥¹/Éé¤±¤¶¤ë¼Ô¤¿¤Á¡×(2009Ç¯)»£±Æ»þ¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥é¥°¥Óー¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥½¥ï¡¦¥Ô¥Êー¥ëÌò¤ò±é¤¸¤¿¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È½¬ÆÀ¤Ë¥³ー¥Á¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ©¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Æ¥¤¥¯¼çµÁ¡©¤¬ÏªÄè¤·¤¿Ì¾Í¥
¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ÖConan O'Brien Needs a Friend¡×¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ï¡ÖÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¡£¥³ー¥Á¤È·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Î9»þ¤«¤é5»þ¤Þ¤ÇÎý½¬¤·¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¥¯¥ê¥ó¥È¡¦¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤È¤Î»Å»ö¤ò¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½¾ì¤Ç¤Î´ÆÆÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Æ¥¤¥¯¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¤½¤Î¥·ー¥ó¤ò¿§¡¹¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Èà¤¬¡Ø¥«¥Ã¥È¡¢¥×¥ê¥ó¥È¡¢¼¡¤Ø¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÍ¤Ï¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÏºÇ½é¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÈÍê¤ó¤À¤é¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¡©¤ß¤ó¤Ê¤Î»þ´Ö¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤Þ¿Ê¤ó¤À¤è¡×¤¿¤À¡¢¥Þ¥Ã¥È¤Ï¥¤ー¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Î»ÑÀª¤Ë¡ÖÍ¥¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÈà¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¥¯¥ëー¤òÈèÊÀ¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤ÐÈà¤é¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë