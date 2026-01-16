¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë²áµîºÇÂ¿¤ÎÌó20.8Ëü¿Í¡¡¹áÀî¡¦¹ñ±Ä»¾´ô¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à
¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡Ê2025Ç¯12·î»£±Æ¡Ë
¡¡¹áÀî¸©¤Þ¤ó¤Î¤¦Ä®¤Î¹ñ±Ä»¾´ô¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤«¤é2026Ç¯1·î¤Þ¤Ç¤Î37Æü´Ö³«¤«¤ì¤¿¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿ー¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡×¤Ë20Ëü8268¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤è¤êÌó2Ëü5000¿ÍÁý¤¨¡¢²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ç20²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³¤¤ä¶õ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËLEDÅÅµå65Ëüµå¤Ê¤É¤Î¾ÈÌÀ¤ò»È¤Ã¤ÆÌó3Ëü2000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁõ¾þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹ñ±Ä¤Þ¤ó¤Î¤¦¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSNS¤Ê¤É¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ°²è¤¬¹¤¯ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£