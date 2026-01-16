¡¡´ôÉì¸©¤ÎÍÜÏ·Å´Æ»¤Î±Ø°÷¤¬ÌµÌÈµö¤ÇÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤¬ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤Þ¤È¤á¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÍÜÏ·Å´Æ»¤Ï¡¢ÃËÀ­±Ø°÷(20Âå)¤¬µîÇ¯6·î¤È7·î¤Î2²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê·×16Ê¬´Ö¡¢¾èµÒ¤¬¤¤¤ëÎó¼Ö¤òÌµÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢ÃæÉô±¿Í¢¶É¤ÏÀè·î17Æü¡¢ÍÜÏ·Å´Æ»¤ËÂÐ¤·²þÁ±»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÜÏ·Å´Æ»¤Ï16Æü¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò¤Þ¤È¤áÊó¹ð¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡ÂÐºö¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÆâµ¬Äê¤Ë¡Ö±¿Å¾»Î¤Ï·¸°÷¤Ë±¿Å¾Áàºî¤ò¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÌÀµ­¤·¤¿¤Û¤«¡¢±¿Å¾ÀÊ¤¬¤¢¤ë¾èÌ³°÷¼¼¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£