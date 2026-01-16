Ë¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤Ï£±ÇÔ¤ò¼é¤ë¡¡¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤ÏÊ¿Ëë¤Î°¤±ê¤¿¤À°ì¿Í
¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ï¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¡¢£µ¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß£±ÇÔ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Âç´Ø¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤Ï¡¢´ØÏÆ¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¹â°Â¤Ï£²ÇÔÌÜ¡£
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦Âç±ÉæÆ¡ÊÄÉ¼êÉ÷¡Ë¤òÆÍ¤½Ð¤·¡¢£´¾¡ÌÜ¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢£µ¾¡ÌÜ¡£
¡¡¾®·ëÆ±»Î¤Î²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤È¡¢¼ã¸µ½Õ¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Î°ìÈÖ¤Ï¡¢¼ã¸µ½Õ¤¬¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¡¢½éÇòÀ±¡£²¦Ë²¤Ï£´ÇÔÌÜ¡£
¡¡¾¡¤Á¤ÃÊü¤·¤Ï¡¢Ê¿Ëë¤Î°¤±ê¤¿¤À°ì¿Í¡¢£±ÇÔ¤ÏË¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¡¢°ÂÀÄ¶Ó¡¢Ì¸Åç¡¢Ê¿Ëë¤Î²¤¾¡ÇÏ¡¢Æ£¥ÎÀî¡¢²¤¾¡³¤¤Î£·¿Í¡£