º£Ç¯¤Î½ÐÍè¤Ï¾å¡¹¡ª´Å¤µ¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡ØÅÚº´¤è¤µ¤³¤¤¥Ý¥ó¥«¥ó¡Ù½Ð²Ù¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¸©ÅìÉô¤Î¥Ý¥ó¥«¥ó¤Î»ºÃÏ¡¦°Â·ÝÃÏ¶è¤Ç´Å¤¯¤ÆÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¡ÖÅÚº´¤è¤µ¤³¤¤¥Ý¥ó¥«¥ó¡×¤Î½Ð²Ù¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤µ¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§¤ÎÆî¹ñÅÚº´¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¡¢¥Ý¥ó¥«¥ó¡£
JA¹âÃÎ¸©°Â·ÝÃÏ¶è¤Ç¤ÏÅìÍÎÄ®¡¦¼¼¸Í»Ô¡¦°Â·Ý»Ô¤ÎÀ¸»º¼Ô45¿Í¤¬Ìó25¥Ø¥¯¥¿ー¥ë¤Ç¥Ý¥ó¥«¥ó¤òºÏÇÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯11·îËö¤«¤éÇ¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿²Ì¼Â¤Î½Ð²Ùºî¶È¤¬1·î8Æü¤«¤é°Â·Ý»Ô¤Î²Ã¹©¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¡¦2026Ç¯¤ÏÉ½Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µîÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ê³²Ãî¤ÎÈï³²¤â¤Ê¤¯¾å¡¹¤Î½ÐÍè¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½Ð²ÙÎÌ¤ÏÎãÇ¯ÊÂ¤ß¤Î160¥È¥ó¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÚº´¤è¤µ¤³¤¤¥Ý¥ó¥«¥ó¡×¤Î½Ð²Ùºî¶È¤Ï2·îÃæ½Ü¤´¤í¤Þ¤ÇÂ³¤¡¢¸©Æâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ØÀ¾·÷¤Ê¤É¤Ë¤âÁ÷¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£