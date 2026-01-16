Ãæ¹ñ¤ÎÇÀ»ºÊªËÇ°×³Û¡¢25Ç¯¤Ï2.1¡ó¸º
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î16Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¿©ÉÊ¶È³¦ÃÄÂÎ¡¢Ãæ¹ñ¿©ÉÊÅÚÃÜÍ¢½ÐÆþ¾¦²ñ¤¬14Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤ÎÇÀ»ºÊªËÇ°×³Û¤ÏÁ°Ç¯Èæ2.1¡ó¸º¤Î3115²¯7ÀéËü¥É¥ë¡Ê1¥É¥ë¡áÌó158±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¦¤ÁÍ¢½Ð¤Ï1.2¡óÁý¤Î1041²¯6ÀéËü¥É¥ë¡¢Í¢Æþ¤Ï3.6¡ó¸º¤Î2074²¯1ÀéËü¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ËÇ°×¼ý»Ù¤Ï1032²¯5ÀéËü¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¤Ç¡¢ÀÖ»úÉý¤Ï8.0¡ó½Ì¾®¤·¤¿¡£¡¡
¡¡12·î¤ÎËÇ°×³Û¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ1.2¡óÁý¤Î290²¯6ÀéËü¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Í¢½Ð¤Ï0.3¡óÁý¤Î105²¯7ÀéËü¥É¥ë¡¢Í¢Æþ¤Ï1.7¡óÁý¤Î184²¯9ÀéËü¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ËÇ°×¼ý»Ù¤Ï79²¯2ÀéËü¥É¥ë¤ÎÀÖ»ú¤Ç¡¢ÀÖ»úÉý¤Ï3.5¡ó³ÈÂç¤·¤¿¡£