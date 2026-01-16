¡ÖÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡×±¦Â¼£ÎÅ¤«¤éÉüµ¢¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡¡½é¤á¤Æ3¤«·î¥Ð¥¹¥±¤Ç¤¤º...Åö»þ¤Î¿´Ãæ¡Öµ¯¤³¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡×
NBA¥·¥«¥´¡¦¥Ö¥ë¥º¤ÈºÆÅÙ2way·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿²ÏÂ¼Í¦µ±Áª¼ê¤¬ºòÇ¯10·î¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤ÎÍýÍ³¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦Â¤Î¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÏÂ¼Áª¼ê¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Î»î¹çÁ°¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥±¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁª¼êÀ¸Ì¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤ëÂç¤¤ÊÉÂµ¤¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È3¤«·î´ÖÌô¤ò°û¤ó¤Ç¥É¥¯¥¿¡¼¤«¤é¤Îµö²Ä¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º¢¤Ë¤ÏÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Î¸¡ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¤Ï±¦Â¤Î¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÈÂ¼ó¤Ë·ìÀò¤¬¤Ç¤¡¢ºÇÄã¤Ç¤â3¤«·î¤ÎµÙÍÜ¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò3¤«·îÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¸ì¤ë²ÏÂ¼Áª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥±¥¬¤â´Þ¤á¤Æ¼ÂÎÏ¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥¦¥¨¡¼¥Ö¡Ê·ÀÌó²ò½ü¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥³¡¼¥È³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤Þ¤ÇÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤·Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤âÁ´¤Æ¥±¥¢¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ö¼Âº£¡¢ËÍ¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ö¥ë¥º¤Î¥Ø¥ë¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤Î»×¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥ì¡¼¤Ç²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öµ¯¤³¤ë¤³¤ÈÁ´¤Æ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¼¡Âè¤Ç¤ÏÀäÂÐ¥×¥é¥¹¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë3¤«·î´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÌá¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£