À¸ÅÄÃÒ»Ò¡Ê2022Ç¯6·î»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

½÷Í¥À¸ÅÄÃÒ»Ò¡Ê58¡Ë¤¬¡¢16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£

Éã¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬Âç¹¥¤­¤Ç¡¢É×¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ»³²í»Ë»á¡Ê58¡Ë¤Î¤³¤È¤â¡ÖÂç¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¡ÊÉã¤Ï¡Ë¶ñ¹ç¤¬°­¤¯¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÆüµ­¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¯¥é¥Ã¥×¥Ö¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¿·Ê¹¤Îµ­»ö¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢É×¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡×¡£

¤½¤·¤Æº£¡¢¡Ö¤½¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£