ÇÐÍ¥ÅÏÊÕÍµÂÀ¡Ê36¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡¢·àÃÄ¥Ð¥ë¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡ß¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¡Ö¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê25Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÃÓÂÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥óBIG TREE THEATER¡Ë¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤È¼èºà²ñ¤ËÎ×¤ó¤À¡£
Íî¸ì²È¤Î¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¡Ê42¡Ë¤¬24Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿Æ±Ì¾¤ÎÃø½ñ¤ÎÉñÂæ²½¡£·Ý¿Í¤«¤éÍî¸ì²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿ËþÆ²¤¬»Õ¾¢¡¦»°Í·Äâ¹¥³Ú¡Ê79¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤Î±ü¿¼¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¿¿ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¡£ÉñÂæ¤ÏËþÆ²¼«¿È¤¬Ëö¹âÅÍÌ´¤È¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËþÆ²Ìò¤òÌ³¤á¤ëÅÏÊÕ¤Ï¡ÖÇ»Ì©¤Ê·Î¸Å´ü´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¹¥³Ú»Õ¾¢¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ñ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¤³§¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£³°¸«¤«¤é¡È´ó¤»¤ë¡É¤Ù¤¯¡ÖÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¡×¤È»¶È±¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¡£
14Æü¤Ë¡¢Äï¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÂóÌï¤¬ºòÇ¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËþÆ²¤é¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖËÍ¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Äï¤¬Àè¤Ë¡£Êì¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÌÌÜ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊì¡¦ºç¸¶°ê·Ã¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤¬ËÍ¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤³¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤¿¤Î¤¬ÅÏÊÕ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Äï¤ÎÀµ¼°È¯É½¤è¤ê¤â¡ÖËÍ¤¬¥é¥¸¥ª¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ý¤í¤Ã¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÅÏÊÕ²ÈLINE¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¸å¼ê¡¢¸å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Î¥ß¥¹È¯¸À¤Ç¤·¤¿¡×¡£·ëº§¼°¤ÏÀè¤ÎÍ½Äê¤Ç¡Ö90¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¤ä¤í¤¦¤Í¤È¡ÊÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¼«¿È¤Î·ëº§¤ÎÍ½Äê¤ËÏÃ¤¬µÚ¤Ö¤È¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤â¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¢¶á¡¹¡×¤È¤Ë¤ª¤ï¤»¤¿¡£Ç¯Æâ¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡ÖËÍ¤â¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬1¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
·ëº§¥È¡¼¥¯¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢ËþÆ²¤Ï¡Ö¤ª¼Çµï¤Î¥²¥Í¥×¥í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£°ã¤¦²ñ¸«¤À¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ª½Ë¤¤¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¾Íè¤ÎÅÏÊÕ¤Î·ëº§¤ËÈ÷¤¨¤¿¡£¹¥³Ú¤È¡¢¹¥³ÚÌò¤Îº´Æ£Àµ¹¨¡Ê67¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£