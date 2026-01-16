»³ÅÄÍµµ®¡¢ºÊ¡¦À¾Ìî¼·À¥¤Ë1ÈÖ¤ËÅÁ¤¨¤¿»Å»ö¤È¤Ï¡©¡Ö¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¡×
1·î16Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØZIP¡ª¡Ù¤Ë»³ÅÄÍµµ®¤¬VTR½Ð±é¤·¡¢ºÊ¡¦À¾Ìî¼·À¥¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û»³ÅÄÍµµ®¡¢ºÊ¡¦À¾Ìî¼·À¥¤È·Þ¤¨¤¿Ç¯±Û¤·¤Î½Ö´Ö¤ò²óÁÛ¡Ö¤¢¤ì¡©¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀö¤¤Êª¤·¤Æ¤Æ¡×
º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯12·î¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥ººÇ¿··à¾ìºîÉÊ ¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄ¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¹¥¤¤¬¤ª»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë³Ú¤·¤¤¤ª»Å»ö¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£À¸¤¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¡×¤È¡¢´¶·ã¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÂçÌò¤Î½¢Ç¤¤ò¡ÈºÇ½é¤ËÅÁ¤¨¤¿¿Í¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ººÊ¤Ë¡×¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦À¾Ìî¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö°ì½ï¤ËºîÉÊÄÉ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡£¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¤ä¤Ð¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä²¶¡¢¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡×¡Ö¤¨¡¼¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£