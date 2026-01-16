¥ß¥é¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥Á¡¼¥¯ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

AC¥ß¥é¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥ë¥Ù¥ó¡¦¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥Á¡¼¥¯¡Ê29¡Ë¤Ïº£Åß¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ØÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£

¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤È¥Õ¥é¥à¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¤·¡¢2023Ç¯²Æ¤Ë¥ß¥é¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£

¤½¤ó¤ÊÆ±Áª¼ê¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¥ê¡¼¥°Àï18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï846Ê¬¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ï8²ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¡ØTEAMTALK¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥Á¡¼¥¯¤Ï°ÂÄê¤·¤¿½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÁ°¸þ¤­¤À¤È¤¤¤¦¡£

¤Þ¤¿¸½ºß¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥Á¡¼¥¯¤òÊ£¿ô¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÇä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤ä¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥Õ¥é¥à¤¬¿·Å·ÃÏ¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£

¥»¥ê¥¨A¤ÎÂ¾¤Î¥¯¥é¥Ö¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é¤â¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥Á¡¼¥¯¤ØÇ®»ëÀþ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡Ö¥ß¥é¥ó¤ÏÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤­¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤òÇ§¤á¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¥í¥Õ¥¿¥¹¡¦¥Á¡¼¥¯¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£Åß¤Î°ÜÀÒ¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£