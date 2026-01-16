¥×¥í¤Ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¡¡¥í¡¼¥Þ¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¾þ¤Ã¤¿16ºÐ¤Î°ïºàFW¤Ø¤ÎÃíÌÜ
¥í¡¼¥Þ¤Ï13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Ç¥È¥ê¥Î¤Ë2-3¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î°ìÀï¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¼Ô¤¬¤¤¤ë¡£
80Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿16ºÐ¤ÎFW¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤À¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï½Ð¾ìÁá¡¹¤ËDF¥¦¥§¥º¥ì¥¤¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¤³¤ì¤¬¥í¡¼¥Þ¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï½é¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ë¤ÏÉé¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ØMARCA¡Ù¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤¬¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥·¥É¥Ë¡¼½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ç¡¢U-16¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÀ¤ÂåÊÌ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢16ºÐ¤Ê¤¬¤éU-18¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£AÂåÉ½¤Ç¤É¤Á¤é¤òÁªÂò¤¹¤ë¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤°ïºà¤«¡£
