¸½»þÅÀ¤ÇCLÀ©ÇÆ¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ï¤É¤³¤À¡¡·ø¼é¸÷¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢ÇË²õÎÏÈ´·²¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤é¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10
²¤½£¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØCBS Sports¡Ù¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¡ØCL¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢No.1É¾²Á¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¡£
1°Ì¡§¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
2°Ì¡§¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó
3°Ì¡§¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê
4°Ì¡§¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£
5°Ì¡§¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó
6°Ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë
8°Ì¡§¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É
9°Ì¡§¥¢¥¿¥é¥ó¥¿
10°Ì¡§¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë
TOP3¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢´°À®ÅÙ¤â¹â¤¤¡£ºòµ¨²¦¼Ô¥Ñ¥ê¤¬5°Ì¤Ï¤ä¤äÄã¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¥Ñ¥ê¤âÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢ÇË²õÎÏ¤Ê¤é¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬Í¥°Ì¤«¡£·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¸Ø¤ë·ø¼é¤È¥»¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¤Î¶¯¤µ¤¬³è¤¤Æ¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢º£µ¨²¤½£¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¡£