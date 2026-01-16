º£¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¼ã¤¹¤®¤Æ·Ð¸³ÃÍ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎºÇÇ¯Ä¹¤¬¡È28ºÐ¡É¤Î¼ã¤µ¤Ë¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡×
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò²Æ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤«¤é¥Ö¥é¥¸¥ë´üÂÔ¤ÎFW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢ÍË¾¤Ê¼ã¼ê¤òÃæ¿´Åª¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTransfermarkt¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥Á¡¼¥à¹½À®¤¬¼ã¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤È¸½¾õ¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ¤ÇºÇÇ¯Ä¹¤ÏGK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÈDF¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ó¥ª¥è¤Î28ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¤Î²áµî20¥·¡¼¥º¥ó¤Ç30Âå¤ÎÁª¼ê¤ò1¿Í¤âµ¯ÍÑ¤»¤º¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä´»Ò¤¬ÎÉ¤¤»þ¤Ï¶¯ÎÏ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÎäÀÅÄÀÃå¤Ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·Ð¸³ÃÍ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥Æ¥ê¡¼¡¢ÃæÈ×¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤é¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ê¡¼¤ä¥é¥ó¥Ñ¡¼¥É¤Û¤É¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÁª¼ê¤âº£¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£º£¸å¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¨ÀïÎÏ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¡£