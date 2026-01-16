¥É¥Ã¥È³¨¤Î¤Þ¤á¤Ã¤Á¤È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤¬¥¥åー¥È¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬2·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä
¡¡gourmandise¤è¤ê¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬2·î²¼½Üº¢¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥É¥Ã¥È³¨¤Î¤Þ¤á¤Ã¤Á¤ä¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥°¥Ã¥º°ìÍ÷
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤äAirPodsPro3¥±ー¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë´ØÏ¢¤·¤ÆÆü¾ï¤ËÌòÎ©¤Ä¥°¥Ã¥º¤À¡£¥É¥Ã¥È³¨¤Î¤Þ¤á¤Ã¤Á¤ä¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£¡¦¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡¡MagSafeÂÐ±þ¡¡¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ê¥Á¥¦¥à½¼ÅÅ´ï¡¡5000mAh¡¦¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡¡¥±ー¥Ö¥ë¥Ð¥ó¥É¡¦¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡¡¥¹¥ÞÎä¤¨Premium¡¦¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¥êー¥Êー¡¦¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡¡´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¡¥¯¥ê¥¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡¡AirPods Pro 3ÂÐ±þ¥·¥ê¥³¥ó¥±ー¥¹
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë