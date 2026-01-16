¿À¤ÎÎÏ¤ò¼ø¤«¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¥Þ¥ê¤Î¾¡Íø¤òÍÂ¸À¤·¤¿ÃË¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç·ãÅÜ¡¡3Ëü¥Ý¥ó¥É¤â¤Î¤ª¶â¤ò½¸¤á¤ë¤â¡¢¥Ù¥¹¥È8ÇÔÂà¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë½±·â¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë
¥â¥í¥Ã¥³¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×2025¤â¥¨¥¸¥×¥ÈVS¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Î3°Ì·èÄêÀï¤È¡¢¥â¥í¥Ã¥³VS¥»¥Í¥¬¥ë¤Î·è¾¡¤ò»Ä¤¹¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¾¯¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ùæ¤á»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÂ¸À¼Ô¤È¼«¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥ê¤Î¥«¥é¥â¥´¡¦¥·¥Ê¥è¥³¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤À¡£
¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¥Þ¥ê¤¬Í¥¾¡¤¹¤ëÎÏ¤ò¿À¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é´óÉÕ¶â¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï»öÁ°¤Ë¥Ù¥¹¥È16¤Ç¥Þ¥ê¤¬¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ë¾¡¤Ä¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Þ¥ê¤Ï¥Ù¥¹¥È16¤Ç¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤ËPKÀï¤ÎËö¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
±Ñ¡ØDaily Star¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤¬Â³¤¯¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤â¾¡Íø¤òÌóÂ«¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¼Â¤Ë3Ëü¥Ý¥ó¥É¤â¤Î¤ª¶â¤ò½¸¤á¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Â³¤¯¥Ù¥¹¥È8¤Ç¤Ï¥»¥Í¥¬¥ë¤Ë0-1¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥Þ¥êÍ¥¾¡¤Î´ê¤¤¤ÏÇË¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÇÔÀï¸å¤Ë¤Ï¤ª¶â¤òÅê¤¸¤¿¥Þ¥ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÅÜ¤ê¡¢¼óÅÔ¥Ð¥Þ¥³¤Ë¤¢¤ëÃËÀ¤Î²È¤ËÌó100¿Í¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬½¸·ë¡£²È¤ËÀÐ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¼Ô¤Þ¤Ç½Ð¸½¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·Ù»¡¤¬º¾µ¶¤Îµ¿¤¤¤Ç¤³¤ÎÍÂ¸À¼Ô¤ò¹´Â«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Karamoko Sinayoko l¡Çhomme le plus recherché de Bamako pic.twitter.com/kvNw1qQPwl— BCNEWS (@BCnews225) January 9, 2026