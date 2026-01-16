¹âÅÄ±äÉ§¡¡¸þ°æ°¡µª¤È¾Ð´é¤ÎÌ©ÃåÉ×ÉØ2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¥Í¥Ã¥ÈÈ¿¶Á¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþÃËÈþ½÷¡×¡Ö¥é¥Ö¥é¥ÖÉ×ÉØ¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¹âÅÄ±äÉ§¡Ê63¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¸þ°æ°¡µª¡Ê60¡Ë¤È¤ÎÌ©ÃåÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¸þ°æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÍ§¿Í¿Æ»Ò¤È¥é¥ó¥Á¤ÏÂå´±»³TSUTAYA¤ÎIVY¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¥¨¥ê¥¢¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Ë¤¿¤Þ¤²¤¿¤Ê¡ª¡ª·Ê¿§¤¬Æ±¤¸¤Ë¸«¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ²¶¤Ê¤ó¤ÆÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤¼¡ª¡×¤È¡¢ºÊ¡¦¸þ°æ°¡µª¤È¤Î¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÃçÎÉ¤·¤´É×ÉØ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´É×ÉØ¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÈþÃËÈþ½÷¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¥é¥Ö¥é¥ÖÉ×ÉØ¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£