¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û³ëÀ¾µªÌÀ¤ÏÍ½ÁªÄÌ²á¤Ê¤é¤º¡ÖÉÔ°Â¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¡×9ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï»Ä¤ê1Àï
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕÃË»Ò¸Ä¿ÍÂè17ÀïÍ½Áª¡Ê2026Ç¯1·î16Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡¡¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS137¥á¡¼¥È¥ë¡Ë
¡¡WÇÕ¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¸Ä¿Í17Àï¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢53ºÐ¤Î³ëÀ¾µªÌÀ¡ÊÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤Ï110¡¦5¥á¡¼¥È¥ë¤Î86¡¦2ÅÀ¤Ç55°Ì¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Í½ÁªÄÌ²á¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬»ý¤Ä¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ÎWÇÕ¸Ä¿ÍÄÌ»»½Ð¾ì»î¹ç¿ô¡Ö579¡×¤Î¹¹¿·¤â¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£¡ÖÉáÄÌ¤ËÈô¤Ù¤ì¤ÐÍ½Áª¤ÏÄÌ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¥«¥Ã¥×¤äÎý½¬¤Ç¥¢¥×¥í¡¼¥Á¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¤ËÈùÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£°ÂÄê¤·¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á»ÑÀª¤¬¼è¤ì¤ºÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¼«¿È9ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤â·ü¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëWÇÕ»¥ËÚÂç²ñ¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸Ä¿Í18Àï¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ï°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÉ¬¤ºÍ½Áª¤òÄÌ²á¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¢¦³ëÀ¾¤Î¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¡¡WÇÕ»¥ËÚÂç²ñ2»î¹ç¤Þ¤Ç¤Ç·è¤Þ¤ë³Æ¹ñ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ìÏÈ¤Ï¡¢²Æµ¨¥°¥é¥ó¥×¥êÂç²ñ¤ò´Þ¤á¤¿²áµî2µ¨¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë´ð¤Å¤¯¸ÞÎØ¥é¥ó¥¯¤Ç25°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¿ô¤¬ºÇÂç½Ð¾ì¿ô¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¸½ºß¡¢¾®ÎÓÎÍ¡¢Æó³¬Æ²¡¢ÃæÂ¼Ä¾¤Î3¿Í¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£4ÈÖ¼ê¤Î¾®ÎÓºóÂÀÏº¤Ï28°Ì¤Ç¡¢½µËö2»î¹ç¤Ç25°Ì°ÊÆâ¤ËÉâ¾å¤¹¤ì¤Ð4ÏÈ¤È¤Ê¤ë¡£°ìÊý¡¢Á´ÆüËÜ¥¹¥¡¼Ï¢ÌÁ¤ÎÂåÉ½Áª¹Í¤Ïº£µ¨¤ÎWÇÕ¥é¥ó¥¯¾å°Ì¤òÁª¤Ö¤¿¤á¡¢¸½ºß0¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥é¥ó¥¯³°¤Î³ëÀ¾¤¬¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß37¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬Á°Äó¤Î¾®ÎÓºó¤òµÕÅ¾¤·¡¢ÆüËÜÀª4ÈÖ¼ê¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¡£WÇÕ¤ÏÍ¥¾¡100ÅÀ¡¢2°Ì¤¬80ÅÀ¡¢3°Ì60ÅÀ¡Ä¤ÈÂ³¤¯¡£