¢¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£¶ÆüÌÜ¡Ê£±£¶Æü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë

¡¡²£¹Ë¡¦Ë­¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦Î´¤Î¾¡¡Ê¾ïÈ×»³¡Ë¤ò°ú¤­Íî¤È¤·¡¢£µ¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£²áµî£¹¾¡£³ÇÔ¤È¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¡¢²¡¤·¾¡¤Á¡¢ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤È¡¢º¸¤«¤é»×¤¤ÀÚ¤ê°ú¤¤¤¿¡£

¡¡£³ÆüÌÜ¤Ë¡¢À¾Á°Æ¬É®Æ¬¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤ËÀ±¤òÍî¤È¤·¤¿¤¬¡¢£´ÆüÌÜ¤ËÅìÁ°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦±§ÎÉ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¡¢Á°Æü¤ÏÀ¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤È¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¤ÁêËÐ¤ÇÏ¢¾¡¡£°ÂÄê´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼¡¤ÎÁêËÐ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¡¢²£¹Ë½éÍ¥¾¡¤ËÆÍ¤­¿Ê¤à¡£