Àîºê´õ¡¢¼¡½÷¤Î6¤«·î¸¡¿Ç¤òÊó¹ð¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤Î6¡¢7¤«·î¸¡¿Ç¤Ø¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºê´õ¡¢°¦¼Ö¤Î¥Ù¥ó¥Ä¡õ¥Ý¥ë¥·¥§¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Àîºê¤Ï¡Ö¥°¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î6,7¥ö·î¸¡¿Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡ÖºÇ¶áÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¸¡¿Ç¤Ç¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ë¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½ÅÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¿ ¤¿¤Ö¤ó3¿Í¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖÂç¤¤á¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤Ê¤Ï¤º¡×¤È¡¢¼¡½÷¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¸¡¿Ç¤È¤¢¤ï¤»¤ÆBCG¤ÎÍ½ËÉÀÜ¼ï¤â¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡Ö¥°¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÍ½ËÉÀÜ¼ï¤Ï¤â¤¦²¿²ó¤â¤·¤Æ¤ë¤«¤éÏÓ¤ò½Ð¤·¤¿¤éµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«µã¤½Ð¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÉáÃÊÁ´Á³µã¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ëµã¤¯¤Î¤Ï¤Ò¤µ¤Ó¤µ¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¡¢Ãí¼Í¤ËÎÞ¤·¤¿¼¡½÷¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¸¡¿Ç¡õÃí¼Í¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¡Ö¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤¹¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£