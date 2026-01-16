¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¡¼«¿È´Þ¤á¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Ï¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡×¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤´ë²èÌÀ¤«¤¹
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡Ê47¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î15ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¤¤¿¤Ã¤Æ¿¿·õ¤Ç¤¹¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥í¥±´ë²è¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡¢¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥ó·Ý¿Í¤À¤±¤Î¥í¥±¤ò¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤ËÎ¹¹Ô¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ô¥ó·Ý¿Í¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÑ¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ´Þ¤á¡×¤È¹ðÇò¡£¼«¿È¤Ë¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤À¤«¤é»ØÎá¤«²¿¤«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤¿¤Ö¤ó¡×¤È´ë²è¤¬À®Î©¤¹¤ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡Ö¼éÃ«ÆüÏÂ¡¢¥Ð¥¤¥¯Àîºê¥Ð¥¤¥¯¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥óÃæÂ¼¡¢¤ÇËÍ¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿³¤¸¶¤È¤â¤³¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¡£¤½¤ÎËÀÆÉ¤ß¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤½¤ì¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¡Ö¤¨¤¨¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£Ç®ÎÌ¥¼¥í¤ä¤ó¤±¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£