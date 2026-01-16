¡Ú½÷»ÒÌîµå¡Ûµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¥¢¥¸¥¢ÇÕ£Í£Ö£Ð¤ÎÂçÂÎÂç¡¦ÇðºêºéÏÂ¤é£³Áª¼ê¤¬²ÃÆþ
¡¡µð¿Í¤Ï£±£¶Æü¡¢½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤ËÂçÂÎÂç¤ÎÇðºêºéÏÂ¡Ê¤µ¤ï¡ËÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¡¢¥¯¥é¡¼¥¯µÇ°¹ñºÝÀçÂæ¤ÎµÆÅÄÇÈ²»¡Ê¤Ï¤Î¤ó¡ËÅê¼ê¡Ê£±£·¡Ë¡¢°ñ¾ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥´¡¼¥ë¥º¡Ê£Ç£Ç¡Ë¤Î²ÃÆ£°¼»Ò³°Ìî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¡¢¥³¡¼¥Á¤Ë¸µµð¿Í¤Î»³ËÜ°ìµ±¡Ê£²£·¡Ë¤¬ÆþÃÄ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Çðºê¤ÏÂçÂÎÂç¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆºòÇ¯½Õ¤ÎÂç³ØÁª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó½÷»ÒÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£±£±·î¤ËÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£´²ó£Â£Æ£Á¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤Î·è¾¡¤ÇÂæÏÑÁê¼ê¤Ë´°Éõ¾¡Íø¤·Âç²ñ£Í£Ö£Ð¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£µÆÅÄ¤Ï£²Ç¯¼¡¡Ê£²£´Ç¯¡Ë¤Î½©¤ÎÁ´¹ñ¥æ¡¼¥¹Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡Åê¼ê¡£²ÃÆ£¤Ï²£ÉÍÈ»¿Í£²Ç¯¤Î£²£²Ç¯²Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¹ñÁª¼ê¸¢·è¾¡¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ±ÅÀÂÇ¤È³èÌö¡£ºòµ¨¤ÏÂç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Î°ñ¾ë£Ç£Ç¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï£²£´Ç¯¡¢µÆÅÄ¤Ï£²£µÇ¯¤Î¹â¹»ÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¥¤¥Á¥í¡¼»á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Çðºê¤Ï¡Ö³èÆ°¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¶¯¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÆü¡¹¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£µÆÅÄ¤Ï¡Ö¾ï¤Ë¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤òËº¤ì¤º¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤ÀèÇÚÊý¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤ËÄ©Àï¤ò½Å¤Í¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤òËá¤Â³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜ³Ê³èÆ°£´Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëµð¿Í½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÅçÌî°¦Í§Íø¤é£µ¿Í¤¬ÂàÃÄ¡££³¿Í¤¬²ÃÆþ¤·º£µ¨¤Ï£²£´¿ÍÂÎÀ©¤Ç¡¢¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤È£²¤Ä¤ÎÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¡£