¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬16Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¦¤É¤¦¤Î¤é¤¸¤ª¡×¡Ê¶âÍË¸å3¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢°ÊÁ°ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¾×·â¤Î°ì¸À¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¡×¡£¹¥¤¤¬¸Î¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊç½¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡Ä¤Ç»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¤µ¡×¤ÈÍÆ¯¥¢¥Ê¡£¡ÖÀÎ¡¢ÊÌ¤ì¤¿Èà¤È¤½¤Î¸å²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë²¿¤ÇÊÌ¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈà¤¬¡È·¯¤¬ËÍ¤Î¤³¤È¹¥¤¤¹¤®¤¿¤«¤é¤À¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¾×·â¤Î°ì¸À¤òÆÍ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ó¤Ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤Ã¤ÆÏÃ¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤ì¤ÇÀ¨¤¤¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£