ÂçÁêËÐ¡¡¼ã¸µ½Õ¤Î³Û¤Ë·ì¤ÎÀ×¡¡ÅÚÉ¶ºÝ¤Îµ¯»à²óÀ¸°ì¼ê¤Ç½éÆü¡ª²¦Ë²¤Î³Û¤Ë¤â·ì¤¬¤Ù¤Ã¤È¤ê¡¡ÁÔÀä¤Ê°ìÈÖ¤Ë¹ñµ»´Û¤¬Ê¨¤¯
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£¶ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¼ã¸µ½Õ¤¬¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¤Ç²¦Ë²¤ò²¼¤·¡¢½éÆü¤ò½Ð¤·¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ë¤ÏÎ¾ÎÏ»Î¤Î³Û¤Ë¤Ù¤Ã¤È¤ê¤È·ì¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤ÉÁÔÀä¤Ê°ìÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤¤¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢²¦Ë²¤¬ÅÚÉ¶ºÝ¤Þ¤Ç¼ã¸µ½Õ¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤ë¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¼ã¸µ½Õ¤¬µ¯»à²óÀ¸¤Î¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¤ò´º¹Ô¡£ºÇ¸å¤ÏÎ¾¼Ô¤È¤âÇØÃæ¤«¤éÅÚÉ¶²¼¤ËÍî¤Á¤¿¤¬¡¢·³ÇÛ¤Ï¼ã¸µ½Õ¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¡¢²¦Ë²¤È¼ã¸µ½Õ¤Î³Û¤Ë¤Ï·ì¤ÎÀ×¤¬¤Ë¤¸¤ó¤·¤À¡£·ãÆ®¤Î°ìÈÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¡£½éÆü¤«¤é£µÏ¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ã¸µ½Õ¤¬µ¯»à²óÀ¸¤Î£±¾¡¤òµó¤²¤¿¡£