USJ¡¢¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡×¤ò2·î6Æü¤Ë³«ºÅ¡ªTWICE¤Î3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMISAMO¡×¤Î¥Èー¥¯¥·¥çー¤È¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü
¡¡¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡×¤ò2·î6Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡×¤Ï¡¢²¤ÊÆ¤Î¥×¥í¥à¥Êー¥É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£²»³Ú¥°¥ëー¥×¡ÖTWICE¡×¤Î3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMISAMO¡×¤¬¥Ñー¥¯¤Ë½éÅÐ¾ì¤·¡¢¥Èー¥¯¥·¥çー¤È¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖPLAY¡×¤è¤ê¡ÖConfetti¡×¤ÎÀ¤³¦½éÈäÏª¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡USJ¤Ç¤Ï½Õ¤Î³ØÀ¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤ò1·î30Æü¤è¤ê4·î5Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£MISAMO¤«¤é¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸ÅþÃå!
¡¡MISAMO¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ÈäÏª¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½Õ¤Ï¿§¡¹¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂçÀÚ¤Êµ¨Àá¡£¤½¤ó¤ÊÂç»ö¤Ê½Ö´Ö¤ò¾¯¤·¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÇºÌ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë´ò¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅöÆü¤Ï»ä¤¿¤Á¤Î¿·¶Ê¡ÖConfetti¡×¤â½éÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡È°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É½Õ¤Î»×¤¤½Ð¤ò»ä¤¿¤ÁMISAMO¤È°ì½ï¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
MISAMO
¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡×³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2·î6Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥°¥é¥Þ¥·ー¥Ñー¥¯ÆÃÀß²ñ¾ì
³«ºÅ»þ´Ö ³«¾ì 17:00 ³«±é 18:00
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¡§Âç¿Í¡¦»Ò¤É¤â¶¦ÄÌ 9,900±ß
¥Á¥±¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦1 ¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹(Æþ¾ìÆü:2·î6Æü)+¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡×²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì·ô
¢¨´Õ¾ÞÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó 1 ¥Ç¥¤¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥Ñ¥¹¤Ë¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡ßMISAMO ¥¹¥Ú¥·
¥ã¥ë¡¦¥×¥í¥à¥Ê¥¤¥È¡×²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¾ì·ô¤¬ÉÕ¤¤¤¿ËÜ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹(¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô¡ÌÃêÁª¡Í/°ìÈÌÈ¯Çä¡Ì¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¦¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Í)
¢¨3 ºÐ°Ê²¼Æþ¾ìÉÔ²Ä¡¢4 ºÐ°Ê¾å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤ËÈ¼¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÊ§Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó
¡ÚÈÎÇä²Õ½ê¡Û¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È(2026 Ç¯ 1 ·î 16 Æü(¶â)15:00 ¥µ¥¤¥È¥ªー¥×¥óÍ½Äê)
PC/·ÈÂÓ: https://l-tike.com/usj-misamo/
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
¥×¥ì¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÀè¹Ô:1·î16Æü(¶â)15:00～1·î21Æü(¿å)23:59
°ìÈÌÈ¯Çä:1·î27Æü(²Ð)18:00
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó 0570-200-888(12:00～17:00 ¢¨ÅÚÆü½ËµÙ¤ß)
