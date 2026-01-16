¶äºÂ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎµÜÅÂ¡É¡ª À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡ÖBacha Coffee¡Ê¥Ð¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ë¡×¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦
¥â¥í¥Ã¥³¡¦¥Þ¥é¥±¥·¥å¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÊª¸ì
1910Ç¯¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¦¥Þ¥é¥±¥·¥å¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡Ö¥À¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥Ð¥·¥ã¡×¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡ÖBacha Coffee¡×¡£³Ê¼°¤¢¤ë·ÞÉÐ¤Î¾ì¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊµÒ¿Í¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¹¤Ïº£¤â¡¢¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¤äÄ¦¹ïÁõ¾þ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇµÜÅÂ¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÍ¥Èþ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÎÈþ¤·¤¤½êºî¤ÏSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢Î¹Àè¤ÇË¬¤ì¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖBacha Coffee¡×¤¬°·¤¦¤Î¤Ï¡¢100¡ó¤Î¥¢¥é¥Ó¥«Æ¦¤Î¤ß¡£À¤³¦35¥«¹ñ°Ê¾å¤Î»ºÃÏ¤«¤é¸·Áª¤µ¤ì¤¿Æ¦¤Ï200¼ïÎà°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥ª¥ê¥¸¥ó¤«¤é¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡¢¥Ç¥«¥Õ¥§¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤ß¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤òÁª¤Ö¡½¡½¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤³¤½¤¬¡¢¡ÖBacha Coffee¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¡ÖÁª¤Ö¤è¤í¤³¤Ó¡×¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
200¼ïÎà°Ê¾å¤â¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤«¤é¤â¤Æ¤Ê¤¹Ê¸²½¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯±Ç¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¥Þ¥é¥±¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£ÆÃÊÌ¤Ê°ìÇÕ¤ÇµÒ¿Í¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤¬º£¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶äºÂÅ¹¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡¢¡ÖBacha Coffee¡×¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥Õ¡¼¥É¥á¥Ë¥å¡¼
¡ÖBacha Coffee ¶äºÂ¡×¤Ï¡¢¶äºÂÎë¤é¤óÄÌ¤ê¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿ÆüËÜ½é¤Î´ú´ÏÅ¹¡£Åìµþ¥á¥È¥í¶äºÂ±ØA1½Ð¸ý¤«¤é¤¹¤°¤È¤¤¤¦¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢3¥Õ¥í¥¢¡¦Ìó377Ö¤È¤¤¤¦¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢³¹¤Î·öÁû¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥í¥¢¹½À®¤Ï¡¢1³¬¤¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹·ó¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¡¢2¡¦3³¬¤Ï¡Ö1910¡×¡¢¡ÖMarrakech¡Ê¥Þ¥é¥±¥·¥å¡Ë¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢2¤Ä¤Î¼ñ¤Î°Û¤Ê¤ë¶õ´Ö¤«¤é¤Ê¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¥ë¡¼¥à¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Þ¥é¥±¥·¥å¤ÎÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤â¤Î¡£¹õ¤ÈÇò¤Î»Ô¾¾ÌÏÍÍ¤Î¾²¤ä¥â¥¶¥¤¥¯¥¿¥¤¥ë¡¢Ä¦¹ï¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¿ùºà¤ÎÅ·°æ¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¸«¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ËÆþ¤ë¤Î¤¬¡¢ÃúÇ«¤ËÀ°¤¨¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡£¥«¥Ã¥×¤ä¥·¥å¥¬¡¼¥Ý¥Ã¥È¤¬Èþ¤·¤¯ÊÂ¤Ó¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë°ìÇÕ¤Î»þ´Ö¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¼«Á³¤È¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥°¡¼¥¹¥Í¥Ã¥¯¥Ý¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Î°ìÇÕ¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀÅ¤«¤ÇÈþ¤·¤¤½êºî¤ÇÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¡£¤Þ¤º¤Ï²¿¤â²Ã¤¨¤º¡¢Æ¦¤½¤Î¤â¤Î¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¡¢¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ£¤ÎÊÑ²½¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Åº¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌýÊ¬¤¬¾¯¤Ê¤¯¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤òÂù¤é¤»¤Ê¤¤¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤òÅº¤¨¤ë½ãÅÙ¤Î¹â¤¤¥í¡¼¥·¥å¥¬¡¼¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥ë¤Çºï¤Ã¤Æ²Ã¤¨¤ë¥¿¥Ò¥Á»º¤Î¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥º¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥Ë¥é¤Î²Ì¼Â¤½¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢´Å¤µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤À¤±¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¾¯¤·¤º¤Ä»î¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¤°ìÇÕ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯»þ´Ö¤â¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ßÊý¡£
°ìÇÕ¤òµÞ¤¤¤Ç°û¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¸þ¤¹ç¤¦¡£Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¢¤¨¤ÆÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤â¡¢¡ÖBacha Coffee¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¡¼¥É¤Ï¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Õ¥£¥ê¥ó¥°Æþ¤ê¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤Ï¡¢¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ä¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ê¤É¼ïÎàËÉÙ¤Ç¡¢ÌÜ°Ü¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
´Å¤¤¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥â¥í¥Ã¥³¤ÎÅÁÅýÎÁÍý¡Ö¥±¥Õ¥¿¡×¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¹á¤ë¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À¤Ò¤È»®¤Ç¡¢ºÙÀÚ¤ê¤Î¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î»þ´Ö¤ò¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤Ê¿©»ö¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¶äºÂ¤òºÌ¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡£Èþ¤·¤¹¤®¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥®¥Õ¥È
¡ÖBacha Coffee¡×¤Ï¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤âÏÃÂê¡£1³¬±ü¤Ë¤¢¤ëÀìÍÑ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃíÊ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï1ÇÕ1200±ß¤«¤é¡£¥Ð¥Ë¥é¥Ó¡¼¥ó¥ºÆþ¤ê¤Î¥·¥ã¥ó¥Æ¥£¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥í¡¼¥·¥å¥¬¡¼¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥í¥´Æþ¤ê¤Î¥¬¥é¥¹¥¹¥È¥í¡¼¤¬¥È¥ì¡¼¤ËÊÂ¤Ö»Ñ¤Ï¡¢»×¤ï¤º¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¡£¶äºÂ»¶ºö¤Î¤ª¶¡¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤ä¥±¡¼¥¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤â²ÄÇ½¡£Å¹Æâ¤¬ËþÀÊ¤Î¤È¤¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼êÅÚ»º¤Ë¡¢µ¤·Ú¤Ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤òÁª¤Ö¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ªÅ¹¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ò¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¡£ÊÉ°ìÌÌ¤ËÊÂ¤Ö¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤Ï¼ïÎà¤âËÉÙ¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê´ÌÆþ¤ê¤ÎÆ¦¤â¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥×¤ä¥¥ã¥Ë¥¹¥¿¡¼´Ì¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤âÂ·¤¤¡¢¶äºÂ¤ß¤ä¤²¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤Þ¤¹¡£
¶õ´Ö¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ°ìÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ´°À®¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖBacha Coffee ¶äºÂ¡×¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£¤¼¤ÒË¬¤ì¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£Bacha Coffee ¶äºÂ¡Ê¥Ð¥·¥ã¥³¡¼¥Ò¡¼ ¤®¤ó¤¶¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ5-6-6
TEL¡§03-6263-9720
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡Á21»þ
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
Text¡§»³ÅÄÍµ»Ò¡Êeditorial team Flone¡Ë
Photo¡§Bacha Coffee ¶äºÂ¡¿ÀÆÆ£½ãÊ¿¡Êeditorial team Flone¡Ë
