¡Ö¤â¤â¥¯¥í¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©¤µ¤¹¤¬¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡©
³Ø¹»¤ä»Å»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¯¥¤¥º¤ÇÂ©È´¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©º£²ó¤Ï¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ëÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤â¤â¥¯¥í¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¡©
¡Ö¤â¤â¥¯¥í¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÎÎ¬¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ç¤¹¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡×¤òÎ¬¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡ª
¤â¤â¥¯¥í¤È¤Ï¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤µ¤ó¡¢¶Ì°æ»í¿¥¤µ¤ó¡¢º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤µ¤ó¡¢¹â¾ë¤ì¤Ë¤µ¤ó¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤Î½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¡¢¹¬¤»¤ò±¿¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡¢¡È¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¡É¤È¤·¤Æ2008Ç¯5·î17Æü¤Ë·ëÀ®¡£
Åö»þ¡¢¥µ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿Áá¸«¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤ÎÃ¦Âà¤òµ¡¤Ë¡¢2011Ç¯4·î11Æü¤Ë¡È¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¡É¤Ø¤È²þÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô