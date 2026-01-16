¥Ô¥ê¥Ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿¡Ö¤¦¤Þ¿É¡×¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó»¾´ô¤Î¤Ú¤Ú¤¿¤Þ¤â¡¡¹áÀî¡Ú¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡Û
¤Ï¤ä¤·²ÈÀ½ÌÍ½ê ËÜÅ¹¡¿»¾´ô¥Óー¥Õ¥«¥êー
¡¡²¬»³¤È¹áÀî¤ÎÃíÌÜ¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡£¸áÇ¯¤À¤±¤Ë"¤¦¤Þ¡É¿É¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹áÀî¤«¤é¡¢¥Ô¥ê¥Ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿»¾´ô¤¦¤É¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö»¾´ô¥Óー¥Õ¥«¥êー¡×¡Ê990±ß¡Ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤òÍø¤«¤»¤¿¡¢¾¯¤·Âç¿ÍÌ£¤Î¥«¥ìー¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤Ï¤ä¤·²ÈÀ½ÌÍ½ê ËÜÅ¹¡¿ÅÄÃæ·ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤«¤±¤À¤·¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤«¤±¤À¤·¤Î¤¦¤ÞÌ£¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¿¥Þ¥Í¥®¤È¹ñ»ºµí¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·¤¦¤Þ¿É¤¯¤·¤¿¥«¥êー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤ª¹¥¤ß¤Ç»³Ü¥¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¹á¤ê¤È»É·ã¤ò¥×¥é¥¹¡£¤è¤ê¡Ö¤¦¤Þ¿É¡×¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¾¾»Ô¹áÀîÄ®ÀîÅì²¼¤Î¡Ö¤Ï¤ä¤·²ÈÀ½ÌÍ½ê ËÜÅ¹¡×¡£ÃíÊ¸¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤òÀÊ¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ï¤ä¤·²ÈÀ½ÌÍ½ê¤ÏÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÆ§¤ßÀ½Ë¡¤Çºî¤ë¼«²ÈÀ½ÌÍ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥â¥Á¥â¥Á¤·¤¿ÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ëÂÀÌÍ¡Ö¤Ü¤¿¤ó¡×¤È¡¢¤Î¤É±Û¤·¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤ÎºÙÌÍ¡Ö¤µ¤µ¤á¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤â¤¤¤º¤ì¤«¹¥¤¤ÊÌÍ¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¥éーÌý¤Î¿ÉÌ£¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤È¸ú¤¤¤¿¡ÖÆùÌ£Á¹Ã³¡¹¡×¡Ê1160±ß¡Ë¡£Çò¥´¥Þ¤È¥Ê¥Ã¥ÄÎà¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿Ç»¸ü¤ÊÃ³¡¹¤À¤·¤Ë¡¢ÌÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÏºÙÌÍ¤Î¡Ö¤µ¤µ¤á¡×¤ÎÊý¤¬¹ç¤¦¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡¢¥³¥·¥ç¥¦¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ê¤¦¤É¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö»¾´ô¤Î¤Ú¤Ú¤¿¤Þ¡×¡Ê920±ß¡Ë¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¥É¥ó¡ª¤È¥È¥¦¥¬¥é¥·¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ï¤ä¤·²ÈÀ½ÌÍ½ê ËÜÅ¹¡¿ÅÄÃæ·ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤È¤í¤íº«ÉÛ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¤¦¤É¤óÅ¹¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¿ー¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Áー¥Î¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢³ø¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¢¤ë¤·¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¿¥Ð¥¹¥³¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¦¤Þ¿É¤Ë¡×
¡¡¥Ô¥ê¥Ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿ÁÏºî¤¦¤É¤ó¤Ç¿È¤â¿´¤â¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê2026Ç¯1·î16ÆüÊüÁ÷¡ÖNews Park KSB¡×¤è¤ê¡Ë