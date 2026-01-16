ËÜ¾ìÃæ¹ñ¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¤¦¤Þ¿É¡×ËãÇÌÐ§¡¡ÅâÍÈ¤²¤È¹á¿ÉÎÁ¤òßÖ¤á¤¿»ÍÀîíå»Ò·Ü¤â¡¡²¬»³¡Ú¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡Û
Ãæ²ÚÎÁÍý Í§²È¡¿ËãÇÌÐ§
¡¡²¬»³¤È¹áÀî¤ÎÃíÌÜ¥°¥ë¥á¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤Ã¤È¥Þ¥ë¥·¥§¡£¸áÇ¯¤À¤±¤Ë¡É¤¦¤Þ¡É¿É¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²¬»³¤«¤é¡¢¿É¤¯¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÃæ²ÚÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î¡ÖÃæ²ÚÎÁÍý Í§²È¡×¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÃæ²ÚÎÁÍý¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê¹âµéÃæ²Ú¤Þ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¼«Ëý¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´ÈÓ¤Ë¤«¤±¤¿¡ÖËãÇÌÐ§¡×¡Ê800±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÊÃæ²ÚÎÁÍý Í§²È¡¿ÂÀÅÄ·Ã»Ò Å¹Ä¹¡Ë
¡Ö¿É¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤ËãÇÌÆ¦Éå¤ò¤Î¤»¤ë¤Î¡¢Ð§¤Ë¡£¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Í¡£¤Û¤«¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Ð§¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä´Íý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜ¾ìÃæ¹ñ¤ÎÎÁÍý¿Í¤Ç¤¹¡£¥È¥¦¥Ð¥ó¥¸¥ã¥ó¤ä¥È¥¦¥¬¥é¥·¡¢¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¡¢¥Û¥¢¥¸¥ã¥ª¤Ê¤É¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤¦¤Þ¿ÉÅÙ¡×¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥¦¥¬¥é¥·¤Ê¤É¤Î¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤¹¤ë¿É¤µ¤È¡¢¥µ¥ó¥·¥ç¥¦¤Ê¤É¤Îáã¤ì¤ë¿É¤µ¡ª¡¡2¤Ä¤Î»É·ãÅª¤Ê¡Ö¤¦¤Þ¿É¡×¿©´¶¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤´ÈÓ¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿É¤µ¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ã¿É¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤¤¿É¤È¤«¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¤ª¹¥¤ß¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤â¤¦°ìÉÊ¡£¾®¤µ¤¯ÀÚ¤Ã¤¿ÅâÍÈ¤²¤È¥È¥¦¥¬¥é¥·¤Ê¤É¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò°ì½ï¤ËßÖ¤á¤¿¡Ö»ÍÀîíå»Ò·Ü¡×¡Ê980±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤¿¤é¿É¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¥Ô¥ê¿É¤Î¿É¤µ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤ª¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤¹¤´¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¡¢±ü¿¼¤¤¤¦¤ÞÌ£¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¤Û¤É¤è¤¤¡Ö¤¦¤Þ¿É¡×¤Ç¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹Ž¡
¡Ö¡Ê¿É¤¦¤Þ¤¤ÎÁÍý¤Ï¡ËÂÎ¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«Ç®¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤éËþÂ¤Î¾Ð´é¡¢¤½¤ì¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÎÁÍý¤Ï¤ª¤¤¤·¤¤¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸áÇ¯¤Î2026Ç¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÃæ²ÚÎÁÍý¤Ç¡Ö¤¦¤Þ¿É¡×¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
¡Ê2026Ç¯1·î16ÆüÊüÁ÷¡ÖNews Park KSB¡×¤è¤ê¡Ë