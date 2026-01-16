Ì¾¸Å²°±Ø¶á¤¯¤Î¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥× ·Ð±Ä¼Ô¤Î52ºÐÃËÀ¤ò½ñÎàÁ÷¸¡ µÒ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤»¤º¡Ä ¿·´´Àþ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤
¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¡¢µÒ¤ÎËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¤»¤º¡¢ÉÔÀµ¤ËÈ¯·ô¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿·´´Àþ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¤Ë¶á¤¤¡¢ÃæÂ¼¶è¤Î¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ç¡¢52ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ¤ÏµîÇ¯¡¢¿·´´Àþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¤¼è¤ëºÝ¡¢µÒ¤ÎÌ¾Á°¤ä½»½ê¤ò³ÎÇ§¤»¤º¡¢Ä¢Êí¤Ë¤âµºÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÅÊª±Ä¶ÈË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½÷¤«¤éÁí³ÛÌó1600Ëü±ßÊ¬¤Î¿·´´Àþ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¤¼è¤ë
·Ù»¡¤ÏµîÇ¯¡¢Â¾¿Í¤Î¿·´´ÀþÍ½Ìó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¾è¤Ã¼è¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤òÉÔÀµ¤ËÈ¯·ô¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñ¿Í¤Î½÷¤òÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇäµÑÀè¤È¤·¤Æ¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅ¹¤Ç¤ÏµîÇ¯1·î¤«¤é¤Î7¤«·î´Ö¤Ç¡¢½÷¤«¤éÁí³ÛÌó1600Ëü±ßÊ¬¤Î¿·´´Àþ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£