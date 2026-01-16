»°É©¤¬Æü»º¤Î³¤³°¸þ¤±OEM¼Ö¡Ø¥í¡¼¥°¡Ù¤È¡Ø¥Ê¥Ð¥é¡ÙÀ¸»º³«»Ï¡¡¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤È¥È¥é¥¤¥È¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¡¡ËÌÊÆ¤È¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÅêÆþ
Æü»º¸þ¤±OEM2¼Ö¼ï¤ÎÀ¸»º³«»Ï
»°É©¼«Æ°¼Ö¤Ï¡¢Æü»º¤Î³¤³°¸þ¤±OEM¶¡µë¥â¥Ç¥ë2¼Ö¼ï¤ÎÀ¸»º³«»Ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û»°É©¤«¤éOEM¶¡µë¤µ¤ì¤ë¿··¿¥â¥Ç¥ë¡¢¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¤È¡Ø¥Ê¥Ð¥é¡Ù¡¡Á´59Ëç
°¦ÃÎ¸©¤Î²¬ºêÀ½ºî½ê¤Ç¤Ï¡¢ËÌÊÆ¸þ¤±¤ÎSUV¡ØÆü»º¥í¡¼¥°¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¡Ê»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ÎOEM¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÎÀ¸»º¤ò1·î12Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£
»°É©¤¬Æü»º¤Î³¤³°¸þ¤±OEM¼Ö¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¤È¡Ø¥Ê¥Ð¥é¡Ù¤ÎÀ¸»º¤ò³«»Ï¡£ Æü»º
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î20Æü¤è¤ê¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÃÏ°è¸þ¤±¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡ØÆü»º¥Ê¥Ð¥é¡Ù¡Ê»°É©¥È¥é¥¤¥È¥ó¤ÎOEM¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò¡¢¥ß¥Ä¥Ó¥·¡¦¥â¡¼¥¿¡¼¥º¡¦¥¿¥¤¥é¥ó¥É¤Î¥ì¥à¥Á¥ã¥Ð¥ó¹©¾ì¤ÇÀ¸»º³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥×¥é¥°¥¤¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ù¤Ï2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤è¤êËÌÊÆ¤Ç¡¢¡Ø¥Ê¥Ð¥é¡Ù¤Ï2026Ç¯Âè°ì»ÍÈ¾´üËö¤´¤í¤è¤ê¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢ÃÏ°è¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£
»°É©¤Ï¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÆü»º¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¡À¤Âå¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î³«È¯¤äÀ¸»º¡¢ÅÅÆ°¼Ö¤Ç¤Î¶¨¶È¤È»ö¶È³ÈÂç¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎOEM¼Ö¤Î¶¡µë¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Æü»º¤Ï¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÊä´°¤·¡¢»°É©¤Ï¹©¾ì²ÔÆ¯Î¨¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤¢¤ë´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿»°É©Â¦¤â¡¢2026Ç¯¤è¤êÆü»º¤«¤é¿··¿¡Ø¥ê¡¼¥Õ¡ÙÇÉÀ¸¤ÎÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ÎOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¡¢2026Ç¯¸åÈ¾¤ËËÌÊÆ»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£