Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬¤¢¤¹¤«¤é¡¢Á´¹ñ°ìÀÆ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£»î¸³²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÉÙ»³Âç³Ø¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ï¸©Æâ4¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£Ç¯¤Ï4348¿Í¤¬½Ð´ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÙ»³Âç³Ø¸ÞÊ¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï¿¦°÷¤¬¼õ¸³ÈÖ¹æ¤ò´ù¤ËÅ½¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¢¤¹¤Î»î¸³¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î½Ð´ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¼õ¸³À¸¤Ï³Æ¼«¤Ç¼õ¸³É¼¤ò°õºþ¤·¡¢»ý»²¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³Âç³Ø¡¡²£»³²íÉ§Æþ»î²ÝÄ¹
¡Ö¼õ¸³¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÏËº¤ì¤º¼õ¸³É¼¤ò°õºþ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤¿¼Ì¿¿ÉÕ¤¤Î¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤âËº¤ì¤º·ÈÂÓ¤·¤Æ¼õ¸³²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¸©Æâ¤Î³Æ¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÏÎ×»þÎó¼Ö¤ä¥Ð¥¹¤ò±¿¹Ô¤·¡¢º®»¨´ËÏÂ¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£