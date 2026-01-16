Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¢Á´¹ë¥Æ¥Ë¥¹¤ØÊúÉé¡¡¡Ö¸å²ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡Û½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Ç¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬16Æü¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÀ©ÇÆ¤¬·ü¤«¤ëÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê18Æü³«Ëë¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡Ö·ë²Ì¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¸å²ù¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡º£·î¾å½Ü¤Ë¤ÏÃË½÷º®À®¤Î¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥«¥Ã¥×¤ËÆüËÜ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹2»î¹ç¤Ç1¾¡1ÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ï¡ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤È²ÝÂê¤Î½¤Àµ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÏÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó4¶¯¤Ç¡¢½Ð»º¤«¤é¤ÎÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤¿¤¬¡ÖÁ´ÊÆ¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¸å²ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤è¤êÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈìÅÍß¤ËÏÃ¤¹¡£