Ãæ¹ñ¤ÇÆÈ¼«³«È¯¤µ¤ì¤¿¿··¿3¥á¥¬¥ï¥Ã¥Èµé¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤¬È¯É½
Ãæ¹ñ¤ÇÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿··¿3¥á¥¬¥ï¥Ã¥È¡ÊMW¡Ëµé¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤¬1·î16Æü¡¢Àµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÈÆ°ÎÏÁõÃÖ¤ÎÈ¯Å¸¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿··¿3MWµé¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç·ÚÎÌ¡¢¹â½ÐÎÏ¤«¤ÄÄãÁû²»¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ¹¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½ÐÎÏÌ©ÅÙ¤Ï½¾Íè·¿¤Î¾øµ¤¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ÎÌó10ÇÜ¤Ç¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿ÄãÃºÁÇ·¿¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÁõÃÖ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ÏÊ£»¨¤ÊÀèÃ¼ÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¤Ë°µ½Ìµ¡¡¢Ç³¾Æ¼¼¡¢¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Î»°¤Ä¤Î¼çÍ×ÉôÊ¬¤«¤é¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶õµ¤¤ò°µ½Ì¤·¤ÆÇ³ÎÁ¤òÇ³¾Æ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ò¶îÆ°¤·¤ÆÆ°ÎÏ¤òÆÀ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¹©¶ÈÍÑÈ¯ÅÅ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë