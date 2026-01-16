¡Ú¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¡Û¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬²áÇ®¡£²ÐºÒ¤Î¶²¤ì¤¢¤ê¡£¥·¥ã¥ª¥ß¤Î¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÆâÂ¢¤Î½¼ÅÅ´ï
¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²áÇ®¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ²ó¼ý¡¦ÊÖ¶â¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤â¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î°ÂÁ´ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¡õ¥ê¥³¡¼¥ë¾ÜºÙ
À½ÉÊÌ¾¡§¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÆâÂ¢½¼ÅÅ´ï
¾¦ÉÊÌ¾¡§Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh¡ÊIntegrated Cable¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§6941812795651¡Êsky blue¡Ë¡¿6941812792155¡Êtan¡Ë
·¿ÈÖ¡§PB2030MI
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á2024Ç¯9·î
ÂÐ¾ÝÂæ¿ô¡§107Âæ
»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢½êÍ¼Ô¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë»ÈÍÑ¤òÃæ»ß¤·¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î°ÆÆâ¤Ë½¾¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)
¡Ú²èÁü¡Û¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¡õ¥ê¥³¡¼¥ë¾ÜºÙ
XiaomiÀ½¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î²ó¼ýÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤Ï¡ÖXiaomi 33W Power Bank 20000mAh (Integrated Cable)¡×¤Ç¤¹¡£ÆÃÄê¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·²¼¤ÇÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬²áÇ®¤·¤Æ²ÐºÒ¤Ë»ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯9·î2Æü¤è¤ê²ó¼ý¤ª¤è¤ÓÊÖ¶âÂÐ±þ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊÌ¾¡§¥ê¥Á¥¦¥àÅÅÃÓÆâÂ¢½¼ÅÅ´ï
¾¦ÉÊÌ¾¡§Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh¡ÊIntegrated Cable¡Ë
JAN¥³¡¼¥É¡§6941812795651¡Êsky blue¡Ë¡¿6941812792155¡Êtan¡Ë
·¿ÈÖ¡§PB2030MI
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2024Ç¯8·î¡Á2024Ç¯9·î
ÂÐ¾ÝÂæ¿ô¡§107Âæ
¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ëÃí°Õ´µ¯ÆÃ½¸¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ´µ¯¤ÎÆÃ½¸¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼«¿È¤Î»ÈÍÑ¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Î¥ê¥³¡¼¥ë¾ðÊó¤äÀ½ÉÊ¾ðÊó¤òºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤òÂ¥¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤â¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô)