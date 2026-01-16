¥¹¥º¥¿·¤¿¤Ê¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤Þ¤â¤Ê¤¯¸ø³«¡ª »Â¿·¡Ö¥³¡×¤Î»ú¥é¥¤¥È¤Î¡È¥Ä¥ë¥Ä¥ë´é¡ÉºÎÍÑ¡ª ¡Ö¹ë²Ú¤ÊÆâÁõ¡×¤äÊØÍø¤Ê¡È²è´üÅª¥·¥¹¥Æ¥à¡É¤â¥¤¥¤¡ª ¡ÖÄ¹µ÷Î¥Áö¤ì¤ë¥Ñ¥ï¥È¥ì¡×¤Ë¤â´üÂÔ¤Î¡ÖVision e-SKY¡×JMS»¥ËÚ2026¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡ÈÆü¾ï¤òÁ°¸þ¤¤Ë¡É¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¿·¤¿¤Ê·Ú
¡¡2026Ç¯1·î23Æü¤«¤é25Æü¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¥×¥ì¥ß¥¹¥È¥É¡¼¥à¡Ê»¥ËÚ»ÔËÊ¿¶è¡Ë¤ò²ñ¾ì¤Ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼»¥ËÚ2026¡ÊJMS»¥ËÚ2026¡Ë¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ä¼¡À¤Âå¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤¬½¸·ë¤¹¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ëè²ó¹â¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥º¥¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê¡È·Ú¥ï¥´¥ó¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎJMS»¥ËÚ2026¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬°ÕÍßÅª¤ÊÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥º¥¤¬Å¸¼¨¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë·ÚEV¥³¥ó¥»¥×¥È¡Öe-SKY¡Ê¥¤¡¼¡¦¥¹¥«¥¤¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡e-SKY¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¼Ö¤¬°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿ÏÃÂê¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡e-SKY¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤¬¼¡À¤Âå¤Î·ÚEV¤È¤·¤ÆÎÌ»º²½¤ò»ëÌî¤Ë³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¡¢2023Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖeWX¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢»ÔÈÎ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤±¤¿Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡¡³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¡¼¥¯¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¡¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¡×¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤òÁ°¸þ¤¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥º¥¤Î»×ÁÛ¤¬¿ï½ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤ÏEV¤é¤·¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ÎÊÄ¤¸¤¿¥°¥ê¥ë¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥¹¥ê¥à¤ÊLED¥é¥¤¥È¥Ð¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥È¥Ð¡¼¤ÎÎ¾Ã¼¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡È¥³¤Î»ú¡É·Á¾õ¤ÎLED¥Ç¥¤¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥È¡ÊDRL¡Ë¤Ï¡¢Ìë´Ö¤Ç¤â»ëÇ§À¤¬¹â¤¯¡¢Ì¤ÍèÅª¤ÊÉ½¾ð¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤ä¥¨¥¢¥íºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤òÄã¸º¤·¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤âÂ¿¤¯ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢»ëÇ§À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥Í¹½À®¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆâÁõ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤ä¥Ñ¡¼¥×¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»È¤ï¤ì¡¢Í·¤Ó¿´¤È¹âµé´¶¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ½ÍÀ¤ä¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤È¤¤¤Ã¤¿ÉáÃÊ»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿°ìÂæ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï270km°Ê¾å¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÚEV¤È¤·¤Æ¤Ï¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢V2Hµ¡Ç½¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤ÇÅÅÎÏ¤ò¶¡µë¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡JMS»¥ËÚ2026¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢»ÔÈÎ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÄ½¤òÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¼Â¼Ö¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¼Á´¶¤ä¥µ¥¤¥º´¶¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢e-SKY¤¬»ý¤Ä¸½¼ÂÌ£¤ò¤è¤ê¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡JMS»¥ËÚ2026¤Ç¤Îe-SKYÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤Î·ÚEVÀïÎ¬¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê¾ì¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂ³Êó¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£