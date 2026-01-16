¡Ö2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¡Ä¡×ÌÜ¹õÏ¡¡õÉÍÊÕÈþÇÈà¼ÖÆâ²£ÊÂ¤Ó¥È¡¼¥¯á¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡Ö¤³¤ó¤ÊÌÜ¹õ¤¯¤ó½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö2¿Í¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×
À¼¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢2¿Í¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë
¡¡Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¼ÖÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¡£Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆ°²è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´°À®ÉñÂæ°§»¢Ä¾Á°¡ª¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®Ãæ¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Íè·î6Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡£
¡¡¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë2¿Í¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£»þÀÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÀ¼¤¬¾®¤µ¤¤¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì2¿Í¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ëÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½÷Í¥¤µ¤ó¤Èµ÷Î¥´¶¶á¤¤¤á¤á¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¡×¡Ö¤á¤á»ê¾å°ìÈÖ¥Õ¥é¥ó¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤³¤¦¤¤¤¦·¯¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è»ä¤Ï¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¿´ÃÏÎÉ¤¯¤Æ¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²¿ÅÙ¤âÀ¼ÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ëÆó¿Í¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ÌÜ¹õ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤á¤á¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£