¡ÚË¿Ã·»Äï!¡Û·èÀïÁ°Ìë¤Ëà²È¹¯á¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬½éÅÐ¾ì¡¢àÄ¾áÇòÀÐÀ»¤ÏàÇ«¡¹áÉÍÊÕÈþÇÈ¤Î»ø½÷¤Ë¤Ê¤ë¡Ò18ÆüÊüÁ÷¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¡Ó
¼ã¤²È¹¯¤È¤·¤Æ¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬½éÅÐ¾ì
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤ÎÂè3²ó¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤¬18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬¤½¤í¤¦Ãæ¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬ÆÁÀî²È¹¯¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡Âç²Ï65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëº£ºî¤Ï¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤ÎÌ´¤È´õË¾¤Î²¼Ñî¾å¤òÉÁ¤¯¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡£¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¸Î¶¿¤ÎÃæÂ¼¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤¿¾®°ìÏº(ÃçÌîÂÀ²ì)¡¢Æ£µÈÏº(ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼)¡¢Ä¾(ÇòÀÐÀ»)¤Î3¿Í¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹(¾®·ª½Ü)¤Î¾ë²¼Ä®¡¦À¶¿Ü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¿¥ÅÄ²È¿Ã¤ÎÀõÌîÄ¹¾¡(µÜÀî°ìÏ¯ÂÀ)¤Î¤â¤È¤Ë°§»¢¤ËË¬¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾¤ÏÄ¹¾¡¤ÎÌ¼¡¦Ç«¡¹(ÉÍÊÕÈþÇÈ)¤Î»ø½÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡·»Äï¤ÎÆó¿Í»°µÓ¤ÎÊë¤é¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¬¡¢Æ£µÈÏº¤Ï¾®°ìÏº¤Ë¤¢¤ëÈëÌ©¤Î·×²è¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ëº£ÀîµÁ¸µ(ÂçÄáµÁÃ°)¤ÎÂç·³¤¬ÈøÄ¥¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê·³¤ò»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤ÇËè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¤«¤é¡¢NHKBS¤Ï¸á¸å6»þ¤«¤é¡¢BSP4K¤Ç¤Ï¸á¸å0»þ15Ê¬¤«¤é¡£