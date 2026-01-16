±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤¬¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤Ë¡ª¡¡¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×È¯Çä
¡¡¡Ö¥¯¥é¥Ö¥Ï¥ê¥¨¡×¤Ï¡¢1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2026¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤ä¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤â¡ª¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¡º£²ó3Ç¯ÌÜ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·ºî¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¢¥½¡¼¥È¡£
¡¡¿·ºî¤Î¡ÖAll Wonderful¡ª¡¿¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤Ï¡¢¥º¥ë¸¤¤¥Ë¥Ã¥¯¤¬ºî¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¤¢¤·¤¢¤È¡×¤ä¡¢ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤³¤³¤í¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°Êª¤â¶§Ë½¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÌë¤Î±óËÊ¤¨¡É¤ò»×¤ï¤»¤ë¡Ö¶§Ë½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¤Á¤¬¤¤¤ò¤ß¤È¤á¤¢¤¨¤Ð¡×¤â¥¤¥ó¡£¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢Ì´¤ò¿®¤¸¤ëÍ¦µ¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢¥·¥ç¥³¥é¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥à¥¢¡¦¥¤ ¥ë¥Þ¡¿¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡×¤ä¡ÖChildhood¡¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¡¢¡Ö¤Ò¤½¤«¤ÊÌ´¡¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡Ä¡¿ÇòÀãÉ±¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢³¨ËÜ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë³ÆÊª¸ì¤òÉ½¸½¤·¤¿4Î³¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡Ù¤ä¡Ø¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡Ù¤â¡ª¡¡¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷
¢£¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì
¡¡º£²ó3Ç¯ÌÜ¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡Ù¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¿·ºî¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¢¥½¡¼¥È¡£
¡¡¿·ºî¤Î¡ÖAll Wonderful¡ª¡¿¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¡×¤Ï¡¢¥º¥ë¸¤¤¥Ë¥Ã¥¯¤¬ºî¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¤¢¤·¤¢¤È¡×¤ä¡¢ÀµµÁ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¸¥å¥Ç¥£¤¬Âç³èÌö¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤³¤³¤í¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥à¥¢¡¦¥¤ ¥ë¥Þ¡¿¥â¥¢¥Ê¤ÈÅÁÀâ¤Î³¤¡×¤ä¡ÖChildhood¡¿¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ñ¥ó¡×¡¢¡Ö¤Ò¤½¤«¤ÊÌ´¡¿¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡Ä¡¿ÇòÀãÉ±¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢³¨ËÜ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë³ÆÊª¸ì¤òÉ½¸½¤·¤¿4Î³¤Î¥Ü¥ó¥Ü¥ó¥·¥ç¥³¥é¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£