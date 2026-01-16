¡Ú¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡§¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡Û¡ÖËÍ¤Ï¿ÀÍê¤ß¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤â¤Ò¤«¤Ê¤¤¡£Â¾¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤¿¸É¹â¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Åì¥Ö¥¯¥í¡Ê¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌÏ¢ºÜ¡ÖÅì¥Ö¥¯¥í¤Î¡Ø¤³¤ï¤¤¤â¤ó¤Ê¤·¡Ù¡×¡£
Îø¤Î¤ªÇº¤ß¡¢»Å»ö¤Î¤ªÇº¤ß¡¢Æü¾ï¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¤ªÇº¤ß¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤Î¤ªÇº¤ß......¤Þ¤Ç¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¿¹ÍåËü¾Ý¡¢¤É¤ó¤ÊÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è!!
¡Ú²èÁü¡ÛÅì¥Ö¥¯¥í»á¤Î´¶½ýÅª¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¡ÚÃë¤âÌë¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¡Û
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.153¡ÛºòÇ¯¤Î¥Ö¥¯¥íÅª¥Ó¥Ã¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÌÇò¤¤Ì¡²è¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤¨¤ëÇ¯¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤ÏÃ¤Çµ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÚPN:¥ª¥ª¥Ö¥¯¥í¡¦30Âå¡¦ÃËÀ¡¦²ñ¼Ò°÷¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½ºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊÌÁñ¤òÇã¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤Ê¡£¤¢¤È¡¢½é¤á¤ÆÀµ·î¤ò³¤³°¤Ç²á¤´¤·¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½ÆÉ¼Ô¤Ï¤â¤Ã¤È²á·ã¤Ê¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²¿¤¬Íß¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½Êú¤¤¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¡½¡½°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤·¤ó¤¤¤Á¤Î¥³¥ó¥Ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»Ò¤«¤Ê¡£¤½¤ÎÆü¤ÏËÍ¤¬°ì½ï¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤·¤ó¤¤¤Á¤â¤½¤Î»Ò¤È¤¨¤¨´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Í¡¢¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤ÇËÍ¤È¤·¤ó¤¤¤Á¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ°ì½ï¤ËVTR¤ò¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤½¤Î»Ò¤¬VTR¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µ¤¤Þ¤º¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
´ñÀ×Åª¤Ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¼ýÏ¿¤Ë¤Ï¤½¤Î»Ò¤âÍè¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»Ò¤«¤éNG¤¬½Ð¤¿¤é¤·¤¯¼ýÏ¿¤Ï¥Ð¥é¥·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥Ë¥å¡¼¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥°¥é¥É¥ë¤ÏÌë¤â¤¤¤¤¡£
¤ä¤Ï¤êÊú¤¯Á°¤Ë¤¤¤Á¤ÉÁ´¿È¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤Þ¤¹¤Í¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ò¤¿¸þ¤¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÍ¤ÏÃë¤âÌë¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬ºòÇ¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤¦¤«¤â¤Ê¡£¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡ÚÍ£°ìÊ¹¤¯¤Ê¤éÅÏÉô¤µ¤ó¡Û
¿ô¡¹¤Î½÷À¤¿¤Á¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¿¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É
¡Ú¤ªÇº¤ßNo.154¡Û¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿´¤«¤é¼«Ê¬¤ò¤µ¤é¤±¤À¤»¤ë¤È»×¤¨¤ëÍ§Ã£¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤â¤·¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÍ§Ã£¤È¤Î´Ø·¸¤ä½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤É¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÚPN¡§¤´¼«°¦¤¯¤À¤µ¤¤¡¦19ºÐ¡¦½÷À¡¦Âç³ØÀ¸¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡½¡½¥Ù¥Ã¥É°Ê³°¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤»¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¦¡¼¤ó¡£ËÍ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¤¤¤Ê¤ê¿ÍÀ¸¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
Çº¤ß»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤ËÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¿Í¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÄ¾¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤ª¾Ð¤¤¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÀèÇÚ¤ËÊ¹¤³¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¦¤ó¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÙ¶¯¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡£
¡½¡½Îø°¦¤Ï¡©
Îø°¦¤Ê¤ó¤Æ°ìÈÖÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿Í¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥³¥ó¥É¡¼¥à¤ÎÉÕ¤±Êý¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤ì¤Ï³Ø¹»¤Ç½¬¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¹¤°¤ËÃ¯¤«¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¤É¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀâ¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¼ñ¡Ê¤ª¤â¤à¤¡Ë¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°Î¤½¤¦¤Ë²¿¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£µß¤ï¤ì¤Æ¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤ª¤é¤ó¤ä¤í¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤Î¥«¥Ã¥³°¤¤¤È¤³¤í¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡¡²ù¤·¤¯¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡£
Â¿Ê¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥«¥Ã¥³°¤¤¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¡¢Çº¤ß¤òÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÅú¤¨¤¬¼«Ê¬¤Î»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È°ã¤Ã¤¿¤é¡¢¥¤¥é¥Ã¤È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÅú¤¨¤Ïµá¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ºÇ½é¤«¤éÊ¹¤«¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¿ÀÍê¤ß¤â¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤ß¤¯¤¸¤â¤Ò¤¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¿Í¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¼«¸Ê·¼È¯ËÜ¤ÏÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£
¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÃÎ¤é¤ó¿Í¤Ë°Î¤½¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¶Á¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÁ°¥À¥ì¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¤Ê¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¤ÎÅÏÉô¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÍ¤è¤ê¤â¤Ã¤È¾å¤Î±ø¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¥è¥´¥ì¤Î¾å°Ì¸ß´¹¡£
¤¤Ã¤ÈËÍ¤Î²¿ÇÜ¤â¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î¿Í¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤óÄì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÎÏÃ¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡ù¿·µ¬¤ªÇº¤ß¤òÂçÊç½¸¡ª
Åì¥Ö¥¯¥í¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤ªÇº¤ß¤òÂçÊç½¸¡ª¡¡ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÇº¤ß¡¢À¤ÎÇº¤ß¤Ê¤É¤Ê¤É...¤É¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤âÅì¥Ö¥¯¥í¤¬¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è¡ª¡¡¡Ú¤ªÇº¤ß¡¦Ç¯Îð¡¦¤´¿¦¶È¡¦¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡Û¤òµºÜ¤Î¤¦¤¨¡¢¡Úbukuro.onayami.com@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç¥É¥·¥É¥·¤ªÇº¤ß¤ò¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡üÅì¥Ö¥¯¥í
1985Ç¯10·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÂçºåÉÜ°ñÌÚ»Ô½Ð¿È¡¡
¡»2008Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¿¹ÅÄÅ¯Ìð¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ù¤ò·ëÀ®¡£2017Ç¯¤ËËÜÌ¾¤ÎÅì¸ýµ¹Î´¤«¤é¸½ºß¤Î·ÝÌ¾¤Ç¤¢¤ëÅì¥Ö¥¯¥í¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡£·ÝÇ½³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â´Þ¤áÂ¿¤¯¤ÎÉâ¤Ì¾¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¤µ¤é¤ÐÀÄ½Õ¤Î¸÷Official Youtube Channel¡Ù
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«